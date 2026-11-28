وجه الإعلامي محمد فارس عدة نصائح إلى سامي قمصان، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، قبل مواجهة فريق أول أغسطس الأنجولي، المقرر إقامتها غدًا الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الأهلي وأول أغسطس

وكتب محمد فارس عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «لو كنت هقول حاجة لكابتن سامي قمصان، كانت هتبقى نفس اللي كتبته قبل ماتش بيراميدز، إوعى تراهن على بقرار أو بن جديدة كمهاجمين في الوضع ده، تعامل مع بن شرقي إنه اللاعب اللي تقدر تعتمد عليه كمهاجم، ومن بعده لو أقطاي جاهز اديله فرصة، لحد ما الأهلي يروح لـ يناير ويشوف مهاجم قادر يشيل الفريق».

وأضاف: «تاني حاجة فكر في محمود صلاح تحديدًا؛ إنه لازم، لازم يكون ليه دور.. ومش كلاعب بديل، لا، كلاعب أساسي يشد الفريق بروح مختلفة. وفكر تستغل محمد عبد الله، وإنك تستفيد منه».

واختتم رسالته قائلًا: «دور على اللعيبة اللي عايزة ومستنية الفرصة دي منك، دول اللي هيقدروا يساعدوك، هتعدي بأمر الله».

وتأتي رسالة محمد فارس في أعقاب التغييرات الفنية التي شهدها الأهلي، بعد رحيل المدرب المغربي الحسين عموتة عن القيادة الفنية للفريق، عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، وتكليف سامي قمصان بتولي المسؤولية الفنية خلال المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لافتتاح مشواره في دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يستضيف فريق أول أغسطس الأنجولي، غدًا الأحد، في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة الدولي.

ويأمل الأهلي في تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من خوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، في بداية المرحلة الجديدة تحت قيادة سامي قمصان.