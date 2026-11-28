دار الإفتاء تحذر:

انشغال الإنسان بتصوير المصاب مع قدرته على إنقاذه أمر محرم شرعًا

أرواح الناس ليست مادةً للمحتوى الرقمي وآلامهم ليست سبيلًا للشهرة

مخالفة قواعد المرور حرام شرعًا.. والقيادة المتهورة توجب الدية والكفارة

هذه المخالفات المرورية فيها استهانة بأرواح الآخرين وتعريض حياتهم للخطر

تابعت دار الإفتاء المصرية ما أُثير من نقاشات مجتمعية حول ظاهرة انشغال بعض الأشخاص بتصوير الحوادث والمصابين بدلًا من المبادرة إلى إغاثتهم، وتؤكد الدار أن هذه الظاهرة تستوجب وقفة جادة تستنهض في النفوس معاني الرحمة والمروءة والمسئولية الدينية والإنسانية.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن حفظ النفس الإنسانية من المقاصد الكلية الكبرى للشريعة الإسلامية، وأن إغاثة الملهوف وإنقاذ المصاب من الواجبات الشرعية التي يتعين القيام بها على من قدر عليها ولم يَقُم غيره بها، يقول الله- تعالى-: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا﴾ [المائدة: 32]، ويقول سيدنا رسول الله- صلى الله عليه وآله وسلم-: «وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ» رواه مسلم.

وأوضحت أن من عناية الشريعة الإسلامية بحفظ النفس الإنسانية أن الفقهاء قد نصوا على وجوب قطع الصلاة المفروضة لإنقاذ نفس معصومة من الهلاك إذا تعيَّن ذلك على المصلي؛ فإذا كان الشرع الشريف يوجب على الإنسان قطع صلاته، وهي من أعظم العبادات، لإنقاذ نفس من الهلاك، فمن باب أوْلى ألَّا ينشغل عن إغاثتها بالتصوير أو البث المباشر أو السعي وراء المشاهدات.

وأضافت الدار أن انشغال الإنسان بتصوير المصاب عن إغاثته، مع قدرته على ذلك وتعيُّن الإنقاذ عليه، أمر محرم شرعًا، وأن من عجز عن تقديم المساعدة المباشرة فعليه أن يبذل ما في وسعه من طلب النجدة، وإبلاغ الجهات المختصة، وتيسير عمل فرق الإنقاذ، دون تعريض نفسه أو غيره للخطر.

تصوير المصابين في لحظات ضعفهم

وشددت دار الإفتاء المصرية على أن للإنسان حرمةً مصونةً وكرامةً محفوظةً في حياته وبعد مماته، قال الله- تعالى-: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ﴾ [الإسراء: 70]؛ ومن ثم فإن تصوير المصابين في لحظات ضعفهم وآلامهم، أو نشر صور المتوفين على نحو ينتهك حرمتهم ويؤذي مشاعر ذويهم، أمر محرم شرعًا، يتنافى مع مكارم الأخلاق، فضلًا عما قد يترتب عليه من أضرار نفسية بالغة لأسر الضحايا والمصابين.

وأكدت أنه لا يدخل في ذلك التصوير الذي تدعو إليه حاجة معتبرة شرعًا، كتوثيق الوقائع لإثبات الحقوق، أو مساعدة الجهات المختصة، شريطة ألَّا يعوق جهود الإنقاذ، وأن يقتصر على قدر الحاجة، مع مراعاة حرمة الإنسان وخصوصيته.

ودعت دار الإفتاء المصرية كل من يشهد حادثًا أو يرى إنسانًا يستغيث إلى أن يستحضر أنه أمام نفس إنسانية لها حرمتها، وأسرة تنتظر عودة عزيزها، وأن اللحظات التي يقضيها في تصوير آلام الآخرين قد تكون هي اللحظات التي يحتاج إليها مصاب للنجاة بحياته.

وتابعت: “وليتذكر كل إنسان، قبل أن يرفع هاتفه لتصوير مصاب أو منكوب، أن هذا المصاب قد يكون أبًا ينتظره أبناؤه، أو أمًّا يترقب صغارها عودتها، أو ابنًا تتعلق به قلوب والديه؛ فهل يرضى لأحد من أهله أن تُتداول صوره في لحظات ضعفه وآلامه، وأن تصبح مأساته مادةً لجذب المشاهدات والتعليقات؟”.

وقالت إن المجتمع الذي نرجوه هو المجتمع الذي تمتد فيه الأيدي لإغاثة المنكوبين قبل أن تمتد إلى الهواتف لتصويرهم، والذي تُصان فيه كرامة الإنسان، وتُستر فيه عوراته، وتُجبر فيه خواطر أهله وذويه.

انتهاك حرمات الآخرين

وأهابت الدار بمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ألَّا يكونوا شركاء في انتهاك حرمات الآخرين بإعادة نشر هذه المشاهد وتداولها؛ فإن الامتناع عن نشر ما يؤذي الناس ويجرح مشاعرهم من مقتضيات الرحمة وحسن الخلق.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن أرواح الناس ليست مادةً للمحتوى الرقمي، وأن آلامهم ليست سبيلًا للشهرة أو التكسب، وأن من أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه أن يفرِّج كربة مكروب، أو يغيث ملهوفًا، أو يحفظ لإنسان كرامته في أشد لحظات ضعفه.

ودعت دار الإفتاء المصرية إلى ترسيخ ثقافة الإغاثة والنجدة، وتعزيز قيم الرحمة والتكافل والمروءة، وتوظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة فيما يحفظ الأرواح ويصون الكرامة الإنسانية، سائلةً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها، وأن يديم على مجتمعنا روح التراحم والتكافل، وأن يجنبنا جميعًا المكاره والمحن.

وأكدت دار الإفتاء المصرية أن الالتزام بقواعد المرور وآدابه لا يقتصر على كونه واجبًا قانونيًا، وإنما يمثل واجبًا شرعيًا ووطنيًا، مشيرة إلى أن احترام هذه القواعد يحقق مقاصد الشريعة في حماية الأرواح والممتلكات وصيانة حقوق الآخرين، وأن المسلم يُثاب على الالتزام بها إذا قصد امتثال أحكام الشرع والمحافظة على سلامة الناس.

وأوضحت الدار، في بيان لها، أن مخالفة القواعد المرورية محرمة شرعًا، وأن الإثم يزداد بحسب ما تسببه المخالفة من أضرار ومفاسد تهدد أمن المجتمع وتعرض حياة أفراده للخطر.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن وجوب الالتزام بقوانين المرور يرتبط بعدد من المقاصد والثوابت الشرعية، يأتي في مقدمتها حفظ النفس والمال، باعتبارهما من الضرورات الخمس الكبرى التي جاءت الشريعة الإسلامية والشرائع السماوية برعايتها وصيانتها.

واستشهدت الدار بقول الله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195]، وقوله سبحانه: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، مؤكدة أن تعريض النفس أو الآخرين للهلاك يتعارض مع تعاليم الإسلام.

وأضافت أن قوانين المرور وُضعت لتنظيم حركة السير وتحقيق الأمن والسلامة وحماية الأرواح والممتلكات، ولذلك فإن الالتزام بها يدخل في طاعة ولي الأمر فيما يحقق المصلحة العامة، امتثالًا لقول الله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ \[النساء: 59\].

ولفتت الدار إلى أن من الأسس الشرعية التي تؤكد ضرورة احترام قواعد المرور قاعدة منع الضرر، استنادًا إلى الحديث النبوي الشريف: «لا ضَرر ولا ضِرار»، إلى جانب الالتزام بحق الطريق وكف الأذى عن المارة، موضحة أن الإسلام جعل إماطة الأذى عن الطريق شعبة من شعب الإيمان، ومن ثم فإن تعريض الآخرين للخطر نتيجة مخالفة القواعد المرورية يتنافى مع أحكام الشريعة ومقاصدها.

مخالفات مرورية حذرت منها دار الإفتاء

وحذرت دار الإفتاء من مجموعة من السلوكيات التي تمثل خطورة بالغة على حياة مستخدمي الطرق، وفي مقدمتها السير عكس الاتجاه، وتجاوز الإشارات الضوئية الحمراء، وتخطي السرعات المقررة، والقيادة دون الحصول على رخصة، أو تحت تأثير المسكرات والمخدرات، فضلًا عن عدم ربط أحزمة الأمان والانشغال بالهاتف المحمول خلال القيادة.

وشددت على أن خطورة هذه التصرفات لا تتوقف عند كونها مخالفات مرورية، بل تمتد إلى ما تنطوي عليه من استهانة بأرواح الآخرين وتعريض حياتهم للخطر.

وأكدت الدار أن الطريق العام ملك مشترك لجميع مستخدميه، وأن حق الانتفاع به يستلزم احترام حقوق الآخرين والحرص على سلامتهم، مشيرة إلى أن مخالفة قواعد المرور ليست تصرفًا شخصيًا يخص قائد المركبة وحده، إذ قد تؤدي إلى فقدان أرواح بريئة، وحرمان أسر من ذويها، فضلًا عن الخسائر البشرية والمادية التي تلحق بالمجتمع.

وأوضحت أن الاستهتار بالتعليمات المرورية وما قد ينتج عنه من حوادث وإزهاق للأرواح يرتب على المتسبب مسؤوليات شرعية وقانونية كبيرة، ويأثم إذا ثبت في حقه التعدي أو التفريط، وقد تترتب على فعله أحكام الدية والكفارة، وفقًا للتكييف الشرعي لكل واقعة.

كما أكدت ضرورة الالتزام بالعقوبات والغرامات التي يقررها القانون للمخالفات المرورية، لما تؤديه من دور في ردع المخالفين، والحفاظ على النظام العام، وحماية الأرواح والممتلكات.

دعوة لنشر الوعي المروري داخل المجتمع

ودعت دار الإفتاء جميع المؤسسات إلى القيام بدورها في نشر الثقافة المرورية، ورفع مستوى الوعي بالمخاطر الناجمة عن مخالفة القواعد والتعليمات، والعمل على ترسيخ احترام القانون باعتباره مسؤولية مشتركة بين أفراد المجتمع.

كما طالبت الأسر بتنشئة الأبناء على احترام النظام والالتزام بالقواعد ومراعاة حقوق الآخرين، محذرة من أي خطاب يقلل من خطورة المخالفات المرورية أو يبرر ارتكابها أو يشجع عليها.

وفي ختام بيانها، ناشدت دار الإفتاء المصرية المواطنين، وبصفة خاصة قائدي المركبات، استحضار مراقبة الله سبحانه وتعالى قبل الخضوع للرقابة المرورية، وجعل احترام قواعد السير سلوكًا يوميًا يحمل معنى التعبد والتحضر، ويجسد تعاليم الإسلام في احترام النظام وحفظ الأرواح وصيانة الممتلكات ومراعاة حقوق الآخرين.

واختتمت الدار دعاءها بأن يحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء، وأن يديم على المجتمع روح المسؤولية، ويجنبه زوال النعم وفجاءة النقم وفواجع الأقدار.