أعرب أحمد دويدار، لاعب الزمالك السابق، عن سعادته بفوز الفريق الأبيض على نظيره الأفريقي التونسي، في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، موجّهًا الشكر لجماهير القلعة البيضاء واللاعبين والجهاز الفني.

الزمالك

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله فوز مهم جدًا في بداية المشوار الأفريقي على فريق الأفريقي التونسي، جمهور الزمالك تعظيم سلام، شكرًا لكل واحد بيشجع كيان اسمه الزمالك، وشكرًا اللاعبين الرجالة والجهاز الفني المحترم اللي شغال في ظروف صعب أي حد يشتغل فيها».

وأضاف: «رسالتي لجمهور الأفريقي التونسي، شرفتونا في بلدكم التاني مصر، ليكم منا كل التحية والتقدير».

وكان الزمالك قد حقق الفوز على الأفريقي التونسي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وسجل شيكو بانزا هدف الزمالك الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء، بعدما تابع الكرة بنجاح داخل منطقة الجزاء، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا، ويحصد الأبيض أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة القارية.

وبهذه النتيجة، حصد الزمالك أول 3 نقاط في المجموعة الثانية، ليحتل المركز الثاني خلف مولودية الجزائر بفارق الأهداف، بينما يتواجد الأفريقي التونسي ويانج أفريكانز دون رصيد من النقاط.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل، خارج ملعبه، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.