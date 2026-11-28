يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مرحلة مهمة من مشواره خلال الفترة المقبلة بعدما نجح في تحقيق الفوز على الإفريقي التونسي بهدف دون رد في افتتاح مشواره بدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا ليحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة ويبدأ رحلة المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ولا يمتلك الفريق الأبيض رفاهية الاحتفال طويلا بهذا الانتصار في ظل ارتباطه بسلسلة من المواجهات القوية على المستويين المحلي والقاري حيث ينتظره جدول مزدحم خلال شهر ديسمبر المقبل يتطلب الحفاظ على التركيز والجاهزية الفنية والبدنية من أجل مواصلة المنافسة على جميع البطولات.

مولودية الجزائر.. الاختبار الأفريقي المقبل

يستعد الزمالك لخوض مواجهته الأفريقية الثانية أمام مولودية الجزائر يوم الجمعة 4 ديسمبر المقبل خارج الديار في لقاء يمثل اختبارا مهما للفريق الأبيض خاصة أن المنافسة داخل المجموعة الثانية تتطلب جمع أكبر عدد من النقاط سواء على ملعبه أو خارجه.

المصري وسموحة.. مواجهتان في الدوري

وعلى مستوى الدوري المصري الممتاز يخوض الزمالك مواجهة قوية أمام المصري البورسعيدي يوم 9 ديسمبر قبل أن يلتقي سموحة يوم 14 من الشهر نفسه، في مواجهتين يسعى خلالهما الفريق لمواصلة حصد النقاط والتقدم في جدول ترتيب المسابقة المحلية.

يانج أفريكانز.. مواجهة أفريقية منتظرة

وتتواصل ارتباطات الزمالك الأفريقية بمواجهة يانج أفريكانز التنزاني يوم 19 ديسمبر، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مباراة مرتقبة يسعى خلالها الأبيض لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تعزيز فرصه في التأهل.

طلائع الجيش وبيراميدز.. ختام قوي لشهر ديسمبر

ولا تتوقف تحديات الزمالك عند المنافسات الأفريقية إذ يلتقي طلائع الجيش يوم 23 ديسمبر قبل أن يصطدم ببيراميدز يوم 28 ديسمبر في مواجهة قوية ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، لتكون نهاية الشهر حافلة بالاختبارات الصعبة للفريق الأبيض.

جدول مباريات الزمالك القادمة حتى نهاية 2026:

4 ديسمبر: مولودية الجزائر × الزمالك – دوري أبطال أفريقيا.

9 ديسمبر: الزمالك × المصري البورسعيدي – الدوري المصري.

14 ديسمبر: سموحة × الزمالك – الدوري المصري.

19 ديسمبر: الزمالك × يانج أفريكانز – دوري أبطال أفريقيا.

23 ديسمبر: الزمالك × طلائع الجيش – الدوري المصري.

28 ديسمبر: بيراميدز × الزمالك – الدوري المصري.

ويسعى الزمالك بقيادة جهازه الفني إلى استغلال الحالة المعنوية الجيدة بعد الانتصار الأفريقي من أجل تحقيق سلسلة من النتائج الإيجابية خلال المرحلة المقبلة ومواصلة المنافسة على لقب الدوري المصري إلى جانب تحقيق حلم جماهيره في استعادة اللقب الأفريقي.