طالبت الإعلامية لميس الحديدي الحكومة بتقديم إجابات واضحة ومباشرة خلال اجتماعها المرتقب، بشأن المسؤوليات المتعلقة بحادث الوراق، مؤكدة أن الرأي العام لا ينتظر فقط نتائج التحقيقات الجنائية، وإنما يريد معرفة أوجه القصور التي أدت إلى وقوع الكارثة، والجهات المسؤولة عن تأمين الطرق ومراقبة سيارات نقل المواد البترولية.

وقالت الحديدي، خلال تقديم برنامج «الصورة» عبر قناة النهار، إن اجتماع الحكومة يجب ألا ينتهي بمجرد استعراض البيانات والإجراءات التي اتخذتها الوزارات، بل لا بد أن يحدد بوضوح المسؤول عن سلامة الطرق، والجهات المكلفة بمراقبة ناقلات البنزين، ومدى الالتزام باشتراطات الأمان، ودور شركات توزيع الوقود ووزارة البترول في الرقابة على هذه المركبات.

من المسؤول عن تأمين ناقلات البنزين ومراقبة الطرق؟

وطرحت الحديدي مجموعة من التساؤلات التي اعتبرت أن الحكومة مطالبة بالإجابة عنها، في مقدمتها: من المسؤول عن شركة التوزيع التي تتبعها سيارة نقل البنزين؟ ومن الجهة التي تراقب أداء هذه الشركات ومدى التزامها بمعايير السلامة؟ وما مسؤولية وزارة البترول عن متابعة الناقلات وتأمين حركتها على الطرق؟.

كما تساءلت عن حالة الطريق الذي شهد الحادث، والجهات المسؤولة عن الإشراف عليه وتأمينه، ومدى كفاءة منظومة الرقابة المرورية وأماكن الكمائن، فضلًا عن أسباب عدم اكتشاف المخالفات المرورية التي ارتكبها السائق ورصدها من خلال كاميرات المراقبة في وقت مبكر.

وشددت على أن تحديد المسؤوليات يجب أن يتجاوز التحقيق في الواقعة ذاتها، ليشمل مراجعة منظومة الرقابة بالكامل، ومعرفة ما إذا كانت هناك ثغرات في المتابعة والتأمين سمحت بوقوع الحادث.

لميس الحديدي: عايزين نعرف بنصرف كام على سلامة الطرق

وانتقلت الحديدي إلى ملف الإنفاق الحكومي، معتبرة أن أحد أهم الأسئلة التي تنتظر إجابة هو حجم المخصصات المالية التي توجهها الدولة لسلامة الطرق وتأمينها والرقابة عليها، وليس فقط الأموال التي تنفق على إنشاء الطرق وتوسعتها.

وتساءلت عن حجم الإنفاق في الموازنة العامة على منظومة السلامة المرورية، وأعمال الصيانة والتأمين والمراقبة، مؤكدة أن الحديث عن تطوير شبكة الطرق يجب ألا يقتصر على عدد الحارات أو مساحات الأسفلت، وإنما يمتد إلى مستوى الأمان الذي توفره هذه الطرق لمستخدميها.

وأوضحت أن المواطن لا يحتاج فقط إلى طريق واسع، وإنما يحتاج إلى طريق آمن، تتوافر عليه رقابة فعالة، ومنظومة قادرة على رصد المخالفات والتعامل معها قبل أن تتحول إلى كوارث تهدد الأرواح.

«اقترضوا عشان تحموا أرواح الناس مش عشان الطوب والأسمنت»

وفي سياق حديثها عن أولويات الإنفاق، أشارت الحديدي إلى أن الحكومة قد تطرح محدودية الموارد والضغوط الاقتصادية باعتبارها عائقًا أمام زيادة الإنفاق على تأمين الطرق، لكنها شددت على ضرورة إعادة ترتيب الأولويات وتوجيه الموارد إلى الملفات الأكثر ارتباطًا بحياة المواطنين.

وقالت إن الدولة التي تلجأ إلى الاقتراض لتمويل المشروعات والاستثمارات، يمكنها أن تجعل حماية أرواح المواطنين أولوية أساسية عند تحديد أوجه استخدام هذه الأموال، بدلًا من أن ينصب الاهتمام على مشروعات الإنشاءات والتوسعات دون منح السلامة والرقابة ما تستحقانه من اهتمام.

وأشارت إلى مشروعات مثل المونوريل والقطار الكهربائي، متسائلة عن مدى التوازن بين الإنفاق على مشروعات البنية التحتية الكبرى وبين توفير التمويل اللازم لتأمين الطرق ومراقبتها، مؤكدة أن القضية تتعلق بفقه الأولويات وكيفية توجيه الموارد المتاحة.

وأضافت أنها تدرك حجم التحديات الاقتصادية والضغوط التي تواجه الدولة، لكنها ترى أن هذه الظروف تجعل من الضروري تحديد الملفات التي يجب أن تتقدم في ترتيب الإنفاق، وفي مقدمتها حماية حياة المواطنين.

لميس الحديدي: مش كل تطوير الطرق توسعة وأسفلت.. الأهم الرقابة والأمان

وأكدت الحديدي أن مفهوم تطوير الطرق لا ينبغي اختزاله في أعمال الإنشاء والتوسعة وزيادة عدد الحارات، موضحة أن تأمين الطرق وإدارتها ومراقبة حركة المركبات عليها يمثل جانبًا أساسيًا من منظومة التطوير.

وشددت على ضرورة الاهتمام بكاميرات المراقبة، والرقابة المرورية، وتأمين حركة سيارات نقل المواد البترولية، ومراجعة اشتراطات السلامة التي تلتزم بها شركات التوزيع، إلى جانب تحديد مسؤولية كل جهة عن متابعة هذه الملفات.

وأوضحت أن المواطن في النهاية لا يقيس كفاءة الطريق بعدد الحارات أو حجم الأسفلت، وإنما بقدرته على الانتقال بأمان دون أن تتحول المخالفات أو أوجه القصور في الرقابة إلى تهديد لحياته.

اجتماع الحكومة مطالب بإجراءات تمنع تكرار كارثة الوراق

واختتمت الحديدي حديثها بالتأكيد على أن اجتماع الحكومة المرتقب يجب أن يخرج بنتائج عملية وإجراءات محددة تضمن عدم تكرار ما حدث، بدلًا من الاكتفاء ببيانات رسمية أو استعراض جهود الوزارات.

وطالبت بضرورة النظر إلى حادث الوراق في إطار أوسع، ومراجعة منظومة السلامة والرقابة على الطرق، وعدم التعامل معه باعتباره واقعة منفصلة عن غيرها من الحوادث التي شهدتها البلاد، مثل حوادث القطارات.

وأكدت أن المطلوب هو البحث في الأسباب المشتركة وأوجه القصور المحتملة، وتحديد المسؤوليات بوضوح، ووضع خطة قابلة للتنفيذ تحمي المواطنين، حتى لا تظل كل كارثة مجرد واقعة مستقلة تنتهي بانتهاء التحقيقات، دون معالجة المشكلات التي قد تؤدي إلى تكرارها.