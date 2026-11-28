نجح فريق أتلتيكو مدريد في تحقيق الفوز على إلتشي بنتيجة 3-2، اليوم السبت، في المباراة المقامة في الجولة الـ 14 من بطولة الدوري الإسباني الدرجة الأولى.

وسجل لفريق أتلتيكو مدريد اللاعب أليخاندرو جيرمالدو في الدقيقة الخامسة من ضربة جزاء.

فيما أضاف كانج إن لي الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، قبل أن يحسم الثالث جوليان ألفاريز في الدقيقة 42.

أما هدفي إلتشي صاحب الأرض فجاءا عن طريق مارتيم نيتو في الدقيقة 26 وسانجاري بوبا في الدقيقة 48.

حل نادي أتلتيكو مدريد في المركز الثاني بترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة بعد خوض 14 مباراة.

أما إلتشي فجاء في المركز التاسع عشرة بجدول ترتيب "الليجا" برصيد 11 نقطة.