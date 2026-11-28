أعلن ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي السابق، عودته إلى مصر من جديد، بعدما نشر صورة له من داخل الطائرة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، وكتب عليها: «في الطريق إلى مصر».

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وتأتي عودة يانكون في ظل التغييرات التي يشهدها الجهاز الفني للنادي الأهلي خلال الفترة الحالية، بقيادة سامي قمصان، وسط ترقب لموقف المدرب البلجيكي من العودة للعمل داخل القلعة الحمراء مجددًا.

ونشر ميشيل يانكون صورته من داخل الطائرة، معلنًا عودته إلى الأراضي المصرية، في انتظار الكشف عن وجهته المقبلة وتفاصيل تواجده في مصر.