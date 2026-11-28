علق الإعلامي أحمد موسى، على فعاليات منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية بعنوان "الاقتصاد الأفريقي من مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية إلى ترسيخ السيادة الاقتصادية" تحت شعار "الابتكار - الاستثمار- التصنيع- بناء أفريقيا للغد.

وقال الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب شارك في منتدى الاهرام إبدو وعدد كبير من الوزراء شاركوا في هذا المنتدى ".



وأضاف الإعلامي أحمد موسى:" المنتدى استعرض حجم التعاون بين مصر والدول الأفريقية في شتى المجالات الاقتصادية ".

وتابع أحمد موسى:" النائب محمد أبو العينين تحدث عن التنمية في أفريقيا والشراكة والتعاون بين مصر وكافة الدول الافريقية ".

وأكد النائب المهندس محمد أبوالعينين، عضو مجلس النواب، أن القارة الأفريقية تمتلك ثروات وموارد طبيعية ومقومات اقتصادية كبيرة تؤهلها للتحول إلى قوة صناعية وإنتاجية مؤثرة في الاقتصاد العالمي، مشددا على ضرورة الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التصنيع وتعظيم القيمة المضافة.

جاء ذلك خلال منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية بعنوان "الاقتصاد الأفريقي من مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية إلى ترسيخ السيادة الاقتصادية" تحت شعار "الابتكار - الاستثمار- التصنيع- بناء أفريقيا للغد " .