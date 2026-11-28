كشف المطرب يحيى علاء عن تعاونه مع عدد من نجوم الغناء، مشيرا إلى أنه انتهى من تلحين أغنيات لكل من الفنان حمادة هلال والفنان أحمد سعد، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة.

وأعرب يحيى علاء عن اعتزازه بعلاقته بالفنان حمادة هلال، مؤكدا أنه يعتبره أخ أكبر له، ويكن له كل الحب والتقدير، قائلا: حمادة هلال أخويا الكبير وبحبه حب الدنيا، وعمري ما شوفته غير بكل الاحترام والذوق، ومفيش حد في النجومية دي في التواضع اللي هو فيه، هو عظيم.

وأضاف أن حمادة هلال يتميز بحبه لمساعدة الآخرين، مشيرا إلى أنه لا يفعل ذلك من أجل الظهور أو الحصول على إشادة، وإنما نابع من طبيعته الشخصية، موضحا: في ناس كتير مش بحبهم أوي وبيعملوا إنهم بيساعدوا، إنما حمادة مبيعملش كده، حمادة بيحب كده فعلا، وبيساعد الناس فعلا حتى لو بكلمة.

وتطرق يحيى علاء إلى تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الوسط الغنائي، مؤكدًا أنها أصبحت المحرك الرئيسي لنجاح النجوم وانتشار أعمالهم، مشيرًا إلى أن مشاهداته الكبيرة تعود في المقام الأول إلى دعم الجمهور ومحبته.

وقال: «السوشيال ميديا أصبحت المحرك الرئيسي لنجاح النجوم، والحمد لله بحقق مشاهدات كبيرة جدًا بفضل الجمهور والناس، وأنا بحبهم جدًا، ومفيش أي حاجة هتحصل في الدنيا غير برضا الجمهور، وإحنا كفنانين من غيرهم ولا حاجة»

مواعيد عرض برنامج ببساطة

ويعرض برنامج «ببساطة»، تقديم الفنانة نانسي صلاح، يومي السبت والأحد في تمام الساعة الرابعة عصرا، عبر شاشة قناة المحور، وهو برنامج اجتماعي يستضيف نخبة من نجوم الفن والشخصيات العامة، ويناقش معهم محطات مختلفة من حياتهم وتجاربهم الشخصية والمهنية.