أكد النائب محمد أبو العينين عضو مجلس النواب، أنه يتحدث بلغة الابتكار والاستثمار والتنمية وعندما يتحدث عن تجارب الماضي يتحدث عن رؤية ظالمة لأفريقيا لأن افريقيا قديما لم يكن لديها قرارا وكانت القرارات تملى عليها .

وقال أبو العينين في كلمته في منتدى الأهرام إبدو الاقتصادي الأفريقي في نسخته الثانية والذي أذاعها الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسؤوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" أفريقيا بدأت مرحلة جديدة من التحول، خاصة بعد الجهود التي بذلها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي عام 2019، للترويج لإمكانات القارة في مختلف المحافل الدولية، ومن بينها مؤتمر تيكاد باليابان، وتحركاته في الصين والعواصم الأوروبية.

ولفت إلى أن هذه الجهود أسهمت في تغيير نظرة العالم إلى أفريقيا، ودفعت القادة الأفارقة إلى تبني رؤية مشتركة تقوم على المطالبة بحقوق القارة في التصنيع واستيراد التكنولوجيا والمشاركة في القيمة المضافة لمواردها الطبيعية والبشرية.

وأكد أبو العينين أن القارة تمتلك من الموارد والخامات الأولية والقدرات البشرية، خاصة الشباب، ما يؤهلها لإنتاج مختلف الصناعات الحديثة، مشيرا إلى أن لقاءاته مع عدد من الرؤساء الأفارقة عكست اتفاقا واضحا على ضرورة التصنيع وتعظيم القيمة المضافة والمشاركة الاقتصادية.

وتابع أبو العينين :" الرئيس السيسي صال وجال حول العالم خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي، وبدأ في طرح رؤية جديدة لمستقبل القارة، تقوم على إبراز إمكاناتها الاقتصادية ومواردها الطبيعية والبشرية، والتأكيد على قدرتها على أن تكون شريكا أساسيا في الاقتصاد العالمي