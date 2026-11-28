كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن آخر تطورات الحالة الصحية للمصابين في حادث ناقلة البنزين بالوراق، موضحًا أن 18 مصابًا لا يزالون يتلقون العلاج داخل المستشفيات، فيما غادر 7 مصابين المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وأضاف عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» المذاع عبر قناة النهار، أن هناك 4 حالات لا تزال تخضع للعلاج على أجهزة التنفس الصناعي، نظرًا لخطورة إصاباتها، بينما تتمتع بقية الحالات بدرجات متفاوتة من الاستقرار الصحي.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة أن أغلب الإصابات الناتجة عن الحادث، بنسبة تجاوزت 95%، كانت حروقًا بدرجات متفاوتة، إلى جانب إصابات أخرى شملت الكسور والرضوض وحالات الاختناق.

تقديم الرعاية اللازمة للمصابين

وأشار إلى أن بعض المصابين الذين تعرضوا للاختناق فقط غادروا المستشفيات بعد تحسن حالتهم، كما شهدت حالات أخرى تحسنًا سمح بخروجها، مؤكدًا أن الفرق الطبية تواصل تقديم الرعاية اللازمة للمصابين الموجودين بالمستشفيات.

انتهاء مرحلة الخطورة

وشدد عبد الغفار على أن استقرار بعض الحالات لا يعني بالضرورة انتهاء مرحلة الخطورة، خاصة أن طبيعة الحروق ونسبتها وعمقها تلعب دورًا أساسيًا في تحديد تطورات الحالة الصحية للمصابين.