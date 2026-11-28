صرحت الدكتورة ريم مصطفى، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، بأن لجنة من إدارة العلاج الحر، برئاسة الدكتورة هبة طه، مدير إدارة العلاج الحر، قامت بالمرور على 70 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين مستشفى خاص، ومراكز للأسنان والأشعة، وعيادات لتخصصات الأطفال والتجميل وجراحة الأورام والجلدية والنساء والتوليد وتخصصات أخرى.

جاء ذلك في إطار خطة وزارة الصحة والسكان، وتوجيهات اللواء أركان حرب نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بالمرور المكثف وإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" بالمحافظة، وضبط المخالف منها، حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

وقالت وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية إن الحملة أسفرت عن إصدار قرارات غلق 5 منشآت مخالفة، وإنذار 15 منشأة أخرى لتلافي السلبيات، حيث تضمنت المخالفات عدم وجود ترخيص مكاني، فضلًا عن وجود مخالفات متنوعة لاشتراطات العلاج الحر والتراخيص، ومخالفات لمكافحة العدوى، وعدم التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة.

وأكدت الدكتورة ريم مصطفى استمرار الحملات الرقابية لإدارة العلاج الحر على المنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المرصودة، لضمان تقديم خدمة طبية آمنة للمواطنين.