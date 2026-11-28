شهد اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تنفيذ تجارب محاكاة لسقوط الأمطار داخل أنفاق مدينة طنطا، للوقوف على كفاءة منظومة تصريف مياه الأمطار والتأكد من جاهزية الأنفاق لاستيعاب وتصريف المياه، بما يضمن عدم تأثر حركة المرور خلال فترات سقوط الأمطار، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال فصل الشتاء.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد منصور شعير السكرتير العام للمحافظة، الدكتور محمود عبدالرحمن سعد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب التنفيذي لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، رئيس حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا.

توجيهات محافظ الغربية

وحرص المحافظ على متابعة التجارب ميدانيًا، وشاهد ضخ المياه داخل الأنفاق لمحاكاة سقوط الأمطار، واختبر كفاءة شنايش وبالوعات تصريف مياه الأمطار وقدرتها على استيعاب المياه وتصريفها، كما تابع حالة فتحات الصرف ومدى جاهزيتها، للتأكد من فاعلية المنظومة وسرعة التعامل مع أي تجمعات مائية.

تحرك تنفيذي عاجل

وأكد عبد المعطي أن المحافظة انتهت من أعمال مراجعة وتطهير وتسليك شنايش وبالوعات الأمطار وشبكات الصرف بالمناطق الحيوية والأنفاق، مع استمرار أعمال المتابعة الدورية والتأكد من عدم وجود أي معوقات تعوق تصريف المياه، مشيرًا إلى أن تجارب المحاكاة تستهدف اختبار الجاهزية الفعلية على أرض الواقع والوقوف على كفاءة منظومة العمل قبل بدء موسم الشتاء.

رفع كفاءة الخدمات

وشدد المحافظ على استمرار الاستعدادات والتنسيق بين الأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وكل الجهات المعنية، مؤكدًا جاهزية المحافظة للتعامل مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار؛ من خلال المتابعة الميدانية والتدخل الفوري لإزالة أي تجمعات للمياه، بما يحافظ على سلامة المواطنين ويضمن انتظام الحركة المرورية.