كثف مجلس إدارة نادي الزمالك تحركاته خلال الساعات الماضية لحل أزمة مستحقات لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، والعمل على إنهاء الملف خلال الفترة المقبلة، في ظل رغبة المجلس في احتواء الأزمة والحفاظ على استقرار الفريق.

ووعد مجلس إدارة نادي الزمالك معتمد جمال، المدير الفني للفريق، بإنهاء أزمة المستحقات خلال أسبوع، ضمن التحركات الجارية لتوفير المستحقات المالية المتأخرة للاعبين.

وجّه مجلس إدارة الزمالك الشكر إلى معتمد جمال على موقفه في التعامل مع الأزمة، وتقديرًا لموقفه ومراعاته لظروف النادي خلال الفترة الحالية.

الزمالك يسافر إلى الجزائر بطائرة عادية لمواجهة مولودية الجزائر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن موقف بعثة الفريق الأول لكرة القدم من السفر إلى الجزائر، استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا، مؤكدًا أن الفريق لن يسافر على متن طائرة خاصة، وسيكون السفر من خلال رحلة طيران عادية.

وأوضح المصدر أن ممدوح عباس، رئيس النادي الأسبق، تكفل بمصاريف رحلة الفريق إلى الجزائر، والتي اقتربت تكلفتها من مليون ونصف مليون جنيه، في إطار دعمه للنادي خلال الفترة الحالية، ومساندته للفريق قبل المواجهة الأفريقية المرتقبة.

وأضاف أن شركة السياحة الراعية لنادي الزمالك رفضت حجز رحلة السفر إلى الجزائر، بسبب المديونيات المالية المتأخرة المستحقة على القلعة البيضاء، وهو ما دفع ممدوح عباس إلى التدخل وتحمل تكاليف الرحلة، لضمان انتظام ترتيبات سفر البعثة في الموعد المحدد.

ويأتي ذلك في ظل الأزمة المالية التي يمر بها نادي الزمالك خلال الفترة الأخيرة، والتي تسببت في مواجهة الإدارة العديد من الصعوبات المتعلقة بالالتزامات المالية والتعاقدات المختلفة.

موعد مباراة الزمالك ومولودية الجزائر في دوري أبطال أفريقيا

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر يوم 4 ديسمبر المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، في مواجهة يسعى خلالها الفريق الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، ومواصلة المنافسة على صدارة المجموعة.