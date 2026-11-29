أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قطع المياه لمدة 6 ساعات عن المناطق المحصورة ما بين شارع ومبي حتى شارع الوحدة العربية، وذلك اعتبارًا من الساعة 12 منتصف ليل يوم الاثنين الموافق 30 نوفمبر 2026، وحتى الساعة 6 صباح يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر 2026.

سبب قطع المياه

وأوضحت الشركة أن سبب قطع المياه يرجع إلى تنفيذ أعمال ربط خط مياه الشرب قطر 200 مم زهر مرن بشارع هنيدي بشارع الهرم، ضمن أعمال تحويل المرافق المتعارضة مع الأعمال الإنشائية الخاصة بمحطة مترو مدكور بشارع الهرم.

توفير سيارات مياه شرب

وأكدت الشركة توفير سيارات مياه شرب نقية بالمناطق المتأثرة طوال فترة الانقطاع، ويمكن للمواطنين طلبها من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لحين الانتهاء من الأعمال وإعادة ضخ المياه بصورة طبيعية.

