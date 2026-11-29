تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عددا من إدارات الديوان العام للمحافظة، للاطمئنان على انتظام سير العمل ومتابعة معدلات الإنجاز في عدد من الملفات المهمة، وفي مقدمتها ملفات التصالح على مخالفات البناء، وأملاك الدولة، ومعدلات الرد على نقاط المتغيرات المكانية.

وشملت الجولة إدارات المتغيرات المكانية، والأملاك، والإدارة الهندسية، والتخطيط العمراني، ومنظومة الأملاك، والاستثمار، وعددًا من الإدارات الأخرى، حيث تابع المحافظ موقف العمل بهذه الملفات، واطلع على معدلات الإنجاز ونسب تنفيذ المستهدف، ومدى الالتزام بالرد على نقاط المتغيرات المكانية والتعامل معها وفقًا للضوابط والإجراءات المحددة.

وأكد المحافظ أهمية المتابعة المستمرة لهذه الملفات، والعمل على تذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، وتسريع معدلات الإنجاز، مع الالتزام بالدقة في الأداء وسرعة فحص الطلبات وإنهاء الإجراءات، بما يحقق مصالح المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة.

كما شدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الانضباط الوظيفي وسرعة الرد على مطالب واحتياجات المواطنين في مختلف القطاعات، رافقه خلال الجولة اللواء عماد عبد الله السكرتير العام للمحافظة