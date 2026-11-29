جدد رئيس المالديف الدكتور محمد معز اليوم /الأحد/ تأكيد تضامن بلاده ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل السلام والحرية والكرامة، وذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

وقال معز - في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة "إكس" - "إن ما يواصل الشعب الفلسطيني تحمله من معاناة إنسانية جسيمة يستدعي تحركا عاجلا لوضع حد للعنف وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق واحترام القانون الدولي والالتزام بأحكامه".

وأضاف أن المالديف تواصل جهودها لدعم الحقوق الفلسطينية في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل متعددة الأطراف.. مشيرا إلى أن هذه الجهود تشمل انضمامها إلى الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، فضلا عن دعمها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).

وأكد تمسك بلاده بضرورة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وضمان مشاركتها الكاملة والمتساوية في جميع هيئات المنظمة، إلى جانب الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود ما قبل عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد رئيس المالديف على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني يجب ألا يقتصر على الكلمات، بل ينبغي أن يترجم إلى مواقف وخطوات عملية.. مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يستحق أن ينعم بالأمن والعدالة وأن يمارس حقه في العيش بحرية وكرامة على أرض وطنه.