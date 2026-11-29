تواصل جامعة أسيوط، برئاسة الدكتور أحمد عبدالمولى، تنفيذ قوافلها التنموية الشاملة بمختلف القرى، حيث نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة،قافلته التنموية التاسعة بقريتي شطب وأولاد إبراهيم بمركز أسيوط، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وبمشاركة جامعة أسيوط الأهلية وكليات الجامعة والمراكز والوحدات المتخصصة، لتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات الطبية والبيطرية والتوعوية والاجتماعية والتنموية لأهالي القريتين.

وجاءت القافلة تحت إشراف الدكتور محمد أحمد عدوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبتنسيق من الدكتور محمد عبدالباسط، المنسق العام للقوافل ومسؤول التواصل، والدكتورة مروة كدواني، مقررة المجلس القومي للمرأة بأسيوط.

وشاركت جامعة أسيوط الأهلية، تحت رعاية الدكتور محمد سيد، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد صفوت، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، من خلال كليات الطب والصيدلة والألسن، التي أسهمت في تقديم الخدمات الطبية والتوعوية.

كما شاركت لجنة قياس أثر قوافل قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، برئاسة الدكتور محمد مصطفى حمد، وأعضاء اللجنة، إلى جانب عدد من أخصائيي المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة وفريق السلامة والصحة المهنية، لمتابعة أعمال القافلة وتقييم الخدمات المقدمة وقياس مدى استفادة أهالي القريتين منها.

وأكد الدكتور أحمد عبدالمولى، حرص الجامعة على مواصلة دورها المجتمعي وتوظيف إمكاناتها العلمية والطبية لخدمة المواطنين، من خلال القوافل التنموية متعددة التخصصات، التي تجمع بين الخدمات الطبية والبيطرية والتوعوية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية التعاون مع مؤسسات الدولة والجهات المشاركة للوصول بالخدمات إلى القرى، والإسهام في تحسين جودة حياة المواطنين ودعم جهود التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور محمد أحمد عدوي أن القوافل التنموية الشاملة تمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية جامعة أسيوط في خدمة المجتمع، وتعكس حرصها على توظيف إمكاناتها العلمية والطبية والتوعوية لخدمة المواطنين، مشيرًا إلى أن استمرار تنظيم هذه القوافل يسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات المتكاملة بالقرى، ويعزز التعاون بين الجامعة والمجلس القومي للمرأة والجهات المشاركة، بما يدعم جهود التنمية المحلية ويلبي احتياجات المواطنين.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبدالباسط أن القافلة التاسعة بقريتي شطب وأولاد إبراهيم تأتي استكمالًا لجهود الجامعة في تنظيم قوافل متعددة التخصصات، تجمع بين الرعاية الطبية والبيطرية والتوعية المجتمعية والأنشطة التنموية، مؤكدًا أن تنوع الجهات والكليات المشاركة يتيح تقديم خدمات أكثر شمولًا، ويعزز من وصولها المباشر إلى المستفيدين.

نظمت كلية الطب بجامعة أسيوط، بالتعاون مع كلية الطب بجامعة أسيوط الأهلية، قافلة طبية شملت تخصصات الباطنة العامة وجراحة العيون والأطفال وجراحة العظام والأمراض الصدرية والأنف والأذن والحنجرة، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 491 مريضًا، بواقع 74 حالة باطنة عامة، و80 حالة جراحة عيون، و86 حالة أطفال، و96 حالة جراحة عظام، و65 حالة أمراض صدرية، و90 حالة أنف وأذن وحنجرة.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة أماني عمر، عميد كليات قطاع العلوم الصحية بجامعة أسيوط الأهلية، والدكتورة هدى مخلوف، وكيل كلية الطب بجامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب من الجامعتين.

واستقبلت القافلة البيطرية التي نفذتها كلية الطب البيطري 299 حالة، توزعت بواقع 41 حالة بقسم التوليد والتناسليات، و79 حالة بقسم طب الحيوان، و105 حالات بقسم أمراض الدواجن والطيور، و3 حالات بقسم جراحة الحيوان، إلى جانب تنفيذ 71 عملية رش.

وجاءت القافلة تحت إشراف الدكتورة إيناس أحمد عبدالحافظ، عميد الكلية، والدكتور محمود رشدي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور خالد محمد أحمد، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتورة مديحة درويش، عميد كلية الطب البيطري السابق ومشرف القافلة البيطرية، وبمشاركة عدد من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس والأطباء والطلاب والمشرفين الإداريين والعمال.

وفي مجال الخدمات الدوائية، نظمت كليتا الصيدلة بجامعتي أسيوط الحكومية والأهلية قافلة متخصصة في الصيدلة الإكلينيكية وعلوم الدواء، استفاد منها 419 حالة، وتضمنت تقديم الاستشارات الدوائية وصرف الأدوية بالمجان، فضلًا عن تنظيم ورشة توعوية حول الاستخدام الآمن للأدوية، خاصة المضادات الحيوية والمسكنات والأدوية الشائعة.

وجاء ذلك تحت إشراف الدكتورة جيهان نبيل، عميد كلية الصيدلة بجامعة أسيوط، والدكتورة أماني عمر، عميد كليات قطاع العلوم الصحية بجامعة أسيوط الأهلية، والدكتورة نهى ناهض، وكيل كلية الصيدلة بجامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة أعضاء هيئة التدريس والإداريين والعاملين والطلاب من الجامعتين.

ونفذت كلية التمريض مجموعة من أنشطة التثقيف والتوعية الصحية، تناولت أهمية الرضاعة الطبيعية والتغذية السليمة للأم، والمباعدة بين فترات الحمل، والإسعافات الأولية في حالات الإجهاد الحراري والتسمم الغذائي، ومخاطر الزيادة السكانية، إلى جانب إجراء قياسات الطول والوزن وضغط الدم ونسبة السكر، واستفاد من هذه الخدمات 103 حالات.

وذلك تحت إشراف الدكتورة فاطمة رشدي، عميد الكلية، والدكتورة ناهد شوكت، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقدمت كلية طب الأسنان خدمات الكشف والتشخيص لـ50 حالة، إلى جانب التوعية الصحية لـ76 حالة، مع تحويل 47 حالة إلى مستشفى طب الأسنان الجامعي لاستكمال الرعاية الطبية اللازمة، وذلك تحت إشراف الدكتورة صفاء مرزوق، عميد الكلية، والدكتور محمد ناهض، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والطلاب.

وشارك معهد جنوب مصر للأورام في تقديم خدمات الكشف الطبي، التي استفاد منها 10 حالات، تحت إشراف الدكتور عادل جمعة محمد جبر، عميد المعهد، والدكتور عمرو فاروق، وكيل المعهد لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقدمت كلية العلوم لقاءات توعوية حول ترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ومخاطر التدخين، وتعزيز الترابط الأسري، والاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا الرقمية، واستفاد منها 50 مشاركًا، تحت إشراف الدكتور أبو بكر الطيب، عميد الكلية، والدكتور عصام فضل أبو زيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ونظمت كلية الآداب بجامعة أسيوط محاضرات توعوية تناولت مخاطر العنف الإلكتروني ضد الأطفال، والآثار الاجتماعية السلبية لمواقع التواصل الاجتماعي، واستفاد منها 31 مستفيدًا، تحت إشراف الدكتور مجدي علوان، عميد الكلية، والدكتورة نجلاء حسين، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشاركت كلية تكنولوجيا صناعة السكر والصناعات التكاملية في التوعية بالأضرار الصحية والاقتصادية المترتبة على الإفراط في استهلاك السكريات، واستفاد من أنشطتها 15 مشاركًا، تحت إشراف الدكتور صالح محمود إسماعيل، عميد الكلية، والدكتور ريمون ميلاد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ونفذت كلية التربية مجموعة من الأنشطة الإرشادية والتوعوية، تناولت تمكين المرأة ودعم حقها في العمل، ومخاطر الزواج المبكر، وتأثير المشكلات والخلافات الأسرية على حياة الأطفال، والاستخدام الرشيد لوسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب التعريف بمفهوم الذكاء الاصطناعي واستعراض إيجابياته وسلبياته، والتوعية بأهمية ممارسة الرياضة في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للأطفال.

واستفاد من هذه الأنشطة 70 مشاركًا، تحت إشراف الدكتور حسن حويل، عميد الكلية، والدكتورة أماني شريف، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

ونظمت كلية التجارة جلسة توعوية حول العمل الحر «الفري لانس»، وفرص الاستفادة من المنصات الرقمية في اكتساب مهارات العمل وتحقيق دخل بالدولار، واستفاد منها 25 مشاركًا، تحت إشراف الدكتور علاء عبدالحفيظ، عميد الكلية، والدكتورة أمل الدالي، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشملت أنشطة كلية التربية النوعية تنفيذ ورش فنية وتوعوية متنوعة، تضمنت الرسم على الوجوه، وفن الكروشيه، وإعادة التدوير، إلى جانب التوعية الغذائية، واستفاد منها إجمالي 125 مشاركًا، تحت إشراف الدكتورة ياسمين الكحكي، عميد الكلية، والدكتور محمد عبدالباسط، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وشاركت كلية علوم الرياضة في تنفيذ أنشطة رياضية وترويحية استهدفت نشر ثقافة ممارسة الرياضة، وتعزيز النشاط البدني والتعريف بأهميته في الحفاظ على الصحة، واستفاد منها 85 مشاركًا، تحت إشراف الدكتور عماد سمير، عميد الكلية، والدكتور مصطفى عبدالوهاب، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقدمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط مجموعة من المحاضرات التوعوية حول التربية الإيجابية، والتوافق الأسري، ومخاطر ختان الإناث، وأهمية إدارة الوقت، واستفاد منها 54 مشاركًا، تحت إشراف الدكتور محمد سليمان، عميد الكلية، والدكتورة راندا محمد سيد، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة عدد من أعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وقدمت كلية الألسن بجامعة أسيوط الأهلية قافلة توعوية للتعريف بالكلية ومجالاتها، تناولت ماهية اللغة واستخداماتها وأهميتها، إلى جانب التدريب على بعض الكلمات بلغات مختلفة، واستفاد منها 30 مشاركًا، تحت إشراف الدكتور عبدالسلام نوير، عميد قطاع كليات الآداب والفنون والعلوم الإنسانية.

وضمن جهود التوعية الزراعية، نظمت وحدة مكافحة الآفات المنزلية بجامعة أسيوط محاضرة بعنوان «نحو زراعة آمنة: الطرق العملية لمكافحة الآفات وحماية المحاصيل»، تناولت أساليب الوقاية من الآفات الزراعية ومكافحتها، والتشخيص المبكر للإصابة، والاستخدام الآمن للمبيدات، واستفاد منها 25 مشاركًا، بمشاركة الدكتور محمد أحمد إبراهيم، مدير الوحدة، والدكتور أحمد محمود صالح، المسؤول التنفيذي، وعدد من المهندسين والباحثين.

كما تضمنت القافلة أنشطة مركز رصد المشكلات المجتمعية، الذي نظم لقاءً توعويًا حول مخاطر زواج القاصرات وآثاره الاجتماعية والصحية، واستفاد منه 15 من الأمهات و20 من الفتيات، تراوحت أعمارهن ما بين 12 و15 عامًا، تحت إشراف الدكتور علي كمال معبد، مدير المركز، والدكتورة أسماء جابر مهران، نائب مدير المركز.

وفي إطار جهود الوقاية من الإدمان والتدخين، نفذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي مجموعة من الندوات والورش التوعوية حول مخاطر المخدرات والتدخين وسبل الوقاية منهما، والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023، إلى جانب تنفيذ أنشطة تفاعلية وعرض محتوى مرئي وتوزيع أكثر من 50 هدية توعوية، واستفاد من أنشطة القافلة 300 مستفيد، تحت إشراف صلاح فواز، مشرف الصندوق بأسيوط، وبمشاركة عدد من مسؤولي الصندوق.