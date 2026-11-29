جددت مصر، اليوم الأحد، تأكيد موقفها الثابت والرافض لأي محاولات تستهدف تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشددة على دعمها الكامل لحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

جاء ذلك بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام، في ظل استمرار الأزمة الإنسانية في قطاع غزة، وتصاعد الاعتداءات الإسرائيلية وعنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، إلى جانب استمرار التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت القاهرة مواصلة جهودها واتصالاتها الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان التنفيذ الكامل لجميع مراحل خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام، بما يشمل انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، وتمكين اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مباشرة مهامها، ونشر قوة الاستقرار الدولية.

وشددت مصر على أهمية ضمان دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة دون عوائق، والمضي قدماً في تنفيذ خطط التعافي المبكر وإعادة الإعمار، بما يسهم في تخفيف معاناة الفلسطينيين وتحسين أوضاعهم المعيشية.

وجددت مصر رفضها القاطع لأي محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مؤكدة أن الحفاظ على الوجود الفلسطيني في أرضه يمثل جزءاً أساسياً من موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.

كما دعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والعمل على تحويل التضامن مع الشعب الفلسطيني إلى خطوات عملية تفضي إلى إنهاء الاحتلال، وتمكين الفلسطينيين من ممارسة حقوقهم الوطنية المشروعة، وفقاً لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت القاهرة أن حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ليس منحة، وإنما استحقاق أصيل لا يمكن التنازل عنه، مشددة على ضرورة التوصل إلى سلام عادل وشامل يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.