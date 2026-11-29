ترأس نيافة الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، يوم الدعوات لكنائس المنطقة الجنوبية بالإيبارشية، وذلك بدير الراهبات الكرمليت، وذلك بدير العائلة المقدسة والقديسة تريزا للراهبات الكرمليت، بمحافظة الفيوم.

شهد اليوم مشاركة الأب بطرس أنور، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالفيوم، والأب فرنسيس وجدي، راعي كنيسة القديس بولس الرسول، بعزبة شُكر، بالفيوم، والأب إغناطيوس فايق، مسؤول الدعوات بالإيبارشية، وعدد من الأخوات الراهبات.

بدأ اليوم بالصلاة، أعقبها توضيح مفهوم تساعية الدعوات، ثم قدمت الأخوات الراهبات عددًا من الخبرات الحياتية حول "الدعوة". واختتم اللقاء بالسجود أمام القربان الأقدس.

كذلك، ألقى الأب المطران كلمة تأمّلية عن "الدعوة"، انطلاقًا من الكتاب المقدس، وواقع الحياة، تناول خلالها تنوّع الدعوات في الكنيسة، مؤكدًا تعدّد مسارات الدعوة المسيحية، سواء في الحياة المكرّسة، أو في سرّ الزواج، أو من خلال مختلف مجالات الحياة.