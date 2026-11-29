نشرت الوقائع المصرية قرار وزارة الداخلية رقم 1859 لسنة 2026، بشأن الإذن لـ21 مواطنًا مصريًا بالتجنس بجنسيات أجنبية، مع احتفاظهم بالجنسية المصرية.

ونص القرار، الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2026، على السماح للمواطنين الواردة أسماؤهم بالكشف المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، دون التخلي عن الجنسية المصرية.

وضمت القائمة مواطنين حصلوا على إذن بالتجنس بجنسيات 12 دولة، هي ألمانيا وفرنسا وسريلانكا وتركيا وسويسرا والنمسا والسودان وإيطاليا وبريطانيا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وشملت القائمة 7 مواطنين مأذونًا لهم بالحصول على الجنسية الألمانية، ومواطنة واحدة بالجنسية الفرنسية، وطفلًا بالجنسية السريلانكية، ومواطنًا بالجنسية التركية، وآخر بالجنسية السويسرية، ومواطنًا بالجنسية النمساوية، ومواطنين بالجنسية السودانية، ومواطنين بالجنسية الإيطالية، ومواطنًا بالجنسية البريطانية، ومواطنًا بالجنسية البلجيكية، ومواطنًا بالجنسية الأمريكية، ومواطنين بالجنسية الكندية.