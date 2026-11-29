أكد الدكتور محمد عزام، خبير تكنولوجيا المعلومات، أن القيمة الحقيقية للتكنولوجيا لا تكمن في مجرد امتلاك الأجهزة أو جمع كميات ضخمة من البيانات والمعلومات، وإنما في القدرة على تطويع هذه البيانات وتحويلها إلى أنظمة وحلول ذكية تسهم في تيسير حياة الإنسان وتحسين جودة الحياة.

وقال خلال لقاء له لبرنامج “صباح البلد”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن العالم يمتلك اليوم ثروة هائلة من المعلومات في مختلف المجالات، إلا أن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية استثمار هذه الثروة وتوظيفها بالشكل الأمثل، من خلال تحليل البيانات وربطها وتحويلها إلى أدوات عملية تدعم اتخاذ القرار وتساعد على مواجهة التحديات.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة أصبحا من أهم الوسائل التي يمكن الاعتماد عليها للحد من المخاطر المحتملة في الحياة، من خلال التنبؤ بالمشكلات قبل وقوعها، وتحليل المؤشرات، واكتشاف مواطن الخطر، بما يسهم في تقليل الخسائر وتعزيز مستويات الأمان والكفاءة.

وشدد على أن المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من مجرد تخزين المعلومات إلى توظيفها واستثمارها، بحيث تتحول البيانات إلى معرفة، والمعرفة إلى حلول وأنظمة ذكية تخدم الإنسان والمجتمع.

امتلاك البيانات والتقنيات

وأكد أن التكنولوجيا الحقيقية هي القدرة على تطويع البيانات لخدمة الإنسان، وليس مجرد امتلاك البيانات والتقنيات.