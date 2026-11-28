أكد الدكتور عماد نجيب، الأمين المساعد لأمانة حزب مستقبل وطن، أهمية التوسع في المبادرات التي تستهدف دعم المواهب الشابة واكتشاف النماذج المتميزة، وتوفير الفرص أمام الشباب لتنمية قدراتهم ومهاراتهم، بما يواكب التطورات التكنولوجية الحديثة.

تدشين مركز للذكاء الاصطناعي

وأوضح عماد نجيب أن تدشين مركز للذكاء الاصطناعي بأمانة القاهرة يمثل خطوة مهمة لإتاحة الفرصة أمام الشباب للتعرف على التطبيقات التكنولوجية الحديثة والاستفادة منها، مشيرًا إلى أن المركز يستهدف فتح آفاق جديدة أمام الشباب لتطوير مهاراتهم ومواكبة المتغيرات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وأشار إلى أن مبادرة «في ظهر الموهوبين» تستهدف اكتشاف أصحاب المواهب الشابة ودعمهم وإبراز قدراتهم، وفتح المجال أمامهم للمشاركة في مختلف الأنشطة والمبادرات، مؤكدًا أن الاستثمار في طاقات الشباب يمثل أحد المحاور المهمة للعمل المجتمعي والتنظيمي.

تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم

وأضاف أن تمكين الشباب وإتاحة الفرصة أمامهم لتقديم أفكار جديدة ومبتكرة يسهم في تعزيز مشاركتهم في خدمة المجتمع، ويخلق نماذج ناجحة قادرة على الإبداع والتميز.

وكانت أمانة شباب القاهرة بحزب مستقبل وطن قد نظمت المؤتمر التنظيمي الأول، تحت شعار «شباب يقود.. شباب يشارك»، بمشاركة نحو 3 آلاف من قيادات وشباب الحزب بمختلف أقسام العاصمة، وشهد الإعلان عن تدشين مركز الذكاء الاصطناعي وإطلاق مبادرة «في ظهر الموهوبين»، إلى جانب تكريم عدد من النماذج الشبابية المتميزة، واستُهلت فعالياته بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء حادث طريق الوراق.