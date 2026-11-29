حذر خبراء تقنيون ومسؤولون حكوميون من تهديدات تثيرها القدرات المتطورة للنماذج الجديدة والقدرات الرياضية للذكاء الاصطناعي وقدرتها على اختراق نظم "التشفير" الأساسية التي تعتمد عليها المصارف والمؤسسات حول العالم لحماية بياناتها.

وطرحت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، في تقرير موسع لها، جملة من التساؤلات المعبرة عن أسباب قلق خبراء الحاسبات الآلية والمسؤولين الحكوميين حيال تأثير الذكاء الاصطناعي على أمن المعلومات الأساسي.

ونقلت عن محافظ بنك إنجلترا، أندرو بيلي، هذا الأسبوع قوله إن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة إبان "ولوجها مرحلة النمو المتسارع" باتت تُبدي "حذرا شديداً" حيال كيفية طرحها لنماذج جديدة.

وبررت الصحيفة أسباب فتحها لملف الذكاء الاصطناعي و"التشفير" بوجود حالة من القلق المفاجئ التي باتت تنتاب علماء الحاسبات الآلية حيال "التشفير"، مستشهدة بتصريح أحد موظفي "أنثروبيك" الأسبوع الماضي، بأنه استخدم "نموذج كلود" للذكاء الاصطناعي، الذي طورته الشركة، لإثبات "فرضية ريمان"، وهي المعضلة الرياضية التي يعود تاريخها إلى 167 عاماً، وتعتبر من أشهر المسائل الرياضية المعقدة.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لسنوات طويلة، اعتقد العلماء والشركات والحكومات أن أكبر تهديد لعلم "التشفير" سيأتي من "الحواسيب الكمومية" (الكوانتَم) فائقة القدرة، التي لا يزال بناؤها على بعد سنوات.

لذا، كان خبراء كثيرون ينظرون إلى أنه من الضروري، ولكن ليس ذا أولوية ملحة، العمل على الانتقال إلى جيل جديد من الخوارزميات "الآمنة كمومياً" قبل أن يشهد العالم ما يسمى بـ"يوم الاختراق الكمومي"، وهو اليوم الذي ستتمكن فيه "الحواسيب الكمومية" من اختراق بعض أساليب "التشفير" الرئيسية الحالية.

بيد أن المشهد الآن، يشي بأن التقدم السريع للذكاء الاصطناعي يهدد بتغيير تلك الحسابات رأساً على عقب.

تعتمد بعض أدوات "التشفير" على حسابات رياضية يسهل إجراؤها في اتجاه واحد، ولكنها تستغرق وقتًا طويلًا للغاية وتتطلب موارد حاسوبية هائلة لعكسها. فعلى سبيل المثال فإن البروتوكول الأكثر استخداما تاريخياً، المعروف باسم "تشفير آر إس إيه"، يعتمد في الأساس على فرضية أنه من السهل نسبياً ضرب عددين أوليين كبيرين، ولكن من الصعب جداً إعادة هندسة الناتج إلى العددين الأوليين الأصليين؛ وهي العملة التي تعرف بـ"التحليل إلى عوامل".

وتؤكد الصحيفة أن التطور السريع لقدرات الذكاء الاصطناعي في الرياضيات يعيد تعريف إمكانيات الحواسيب، مشيرة إلى أن البرهان الذي زعمه موظف "أنثروبيك" بحل "فرضية ريمان" الأسبوع الماضي، لا يشكل في حد ذاته تهديداً للتشفير، لكن اقترابه من أنواع الحسابات التي يمكن أن تفعل ذلك، شكل تهديداً حقيقياً أثار قلق خبراء الحاسبات الآلية.

ويقول عالم الرياضيات في جامعة "أوكسفورد"، ماركوس دو سوتوي، مشيراً إلى المبادئ التي يقوم عليها "تشفير آر إس إيه": "تتعلق ’فرضية ريمان’ بالأعداد الأولية، وأي فهم أعمق لهذه الأعداد قد يكشف عن جوانب جديدة في تحليلها إلى عواملها الأولية. لهذا السبب تحديداً أثارت هذه المسألة جدلاً واسعاً".

ويقول الخبراء إنه إذا استمر تقدم نماذج الذكاء الاصطناعي، فمن الممكن أن يتوصلوا يوماً ما إلى خوارزمية تُمكن الحواسيب التقليدية من فك حسابات تحليل الأعداد الأولية المعقدة التي اعتُبرت مستعصية لعقود طويلة.

ويرى إيمانويل تومي، الباحث البارز في مجال "التشفير" بـ"معهد إينريا" الفرنسي للأبحاث، والذي استُخدمت أبحاثه حول التحليل الرياضي من قِبل مختبر "أنثروبيك" ومختبرات الذكاء الاصطناعي الأخرى، أنه من الحماقة الاعتقاد بأن التشفير بمنأى عن التطورات التكنولوجية.

وأضاف: "السبب الوحيد وراء قلة التطبيقات التي تُحدث ثورة حقيقية في مجال ’التشفير’ بفضل الذكاء الاصطناعي هو عدم إفصاح الشركات عن جميع نتائجها. لا أعلم إن كان الذكاء الاصطناعي سيتمكن من حل مشكلة معينة، لكن من شبه المؤكد وجود مشكلة تؤثر على العملات المشفرة وسيتم تغييرها بفضل اكتشافات الذكاء الاصطناعي".

وأضاف تومي: "السؤال الأهم هو: هل سنعلم بذلك؟".

وفي هذا السياق، تشدد الصحيفة البريطانية على أن اختراق إحدى طرق "التشفير" الرائدة، قد يؤدي إلى تسريبات هائلة للبيانات المؤسسية والمالية، متوقعة أن يزيد ذلك أيضاً من احتمالية قيام المهاجمين باستخراج المعلومات خلسةً دون علم الأهداف، خصوصاً إذا لم يكن وجود مثل هذا السلاح، معروفاً بالنسبة للعامة.

وأشارت إلى أن عالم الحاسوب، سكوت آرونسون، نشر الأربعاء الماضي مقالاً على مدونته لاقى رواجاً واسعاً، زعم فيه أنه "متأكد تماماً" من أن مختبرات الذكاء الاصطناعي "تمتلك سراً أو أكثر" في الرياضيات المتعلقة بـ"التشفير". ولم يقدم أي دليل مباشر على هذا الادعاء، الذي عزاه إلى "مصادر موثوقة متعددة".

وقال آرونسون إنه لا يعرف طبيعة هذه التطورات بالتحديد، لكنه توقع أن تنتج نماذج الذكاء الاصطناعي الرائدة خوارزميات قادرة على "اختراق أنظمة ’التشفير’ المستخدمة حالياً".

وترى "فاينانشيال تايمز" أنه إذا تم فك تشفير أدوات "التشفير"، فإن القطاع المالي سيتعرض ليس فقط لسرقة البيانات، وسجلات الملكية، والأموال، بل سيتعرض أيضاً لخطر المعاملات الاحتيالية.

وقد حذر "بنك إنجلترا"، في تقريره عن الاستقرار المالي الصادر هذا الأسبوع، من أن اختراق أنظمة "التشفير" الرئيسية سيؤدي إلى "تقويض الثقة في صحة وسلامة العقود والمعاملات المالية والسجلات الرسمية طويلة الأمد".

وحثّت الجهات التنظيمية البنوك وشركات التأمين والمجموعات المالية الأخرى على اتخاذ تدابير وقائية. وتتزايد الدعوات الموجهة للمؤسسات للبدء في الاستعداد لعالم يعتمد على "التشفير" المقاوم لـ"الحوسبة الكمومية"، وقد أصبحت هذه الدعوات أكثر إلحاحاً في ظل التقدم السريع في مجال الذكاء الاصطناعي.

ورغم محدوديتها، تشير البيانات المتاحة حول مدى جاهزية المؤسسات المالية، إلى أن الكثير منها لم يتقدم سوى خطوات أولية في هذا السياق.. فقد كشف استطلاع أجرته الهيئة المصرفية الأوروبية هذا العام، وشمل 85 بنكاً في الاتحاد الأوروبي، أن 8 في المائة فقط منها تمتلك خارطة طريق عملية للانتقال إلى أنظمة "تشفير" مقاومة لـ"الحوسبة الكمومية".

كما تبين أن ثلثي هذه البنوك تفتقر إلى سجل شامل لأدوات "التشفير" التي تستخدمها، بينما لا يملك نحو ثلاثة أرباعها أي معلومات موثقة حول استعدادات مورديها لمواجهة تحديات ما بعد "الحوسبة الكمومية" (الكوانتَم).

وفي هونج كونج، منحت "سلطة النقد" القطاع المصرفي تقييماً أولياً بلغ 2.3 من أصل 10 فيما يتعلق بالجاهزية لـ"الحوسبة الكمومية"، مشيرة إلى أن نصف المؤسسات المقرضة لا تملك أي خطط رسمية للتعامل مع هذا التحول.

وقد حثت مجموعة خبراء الأمن السيبراني التابعة لـ"مجموعة الدول الصناعية السبع" (جي 7)، التي تترأسها وزارة الخزانة الأمريكية و"بنك إنجلترا"، القطاع المالي على البدء في تحويل الأنظمة الحيوية إلى تقنيات "تشفير" مقاومة لـ"الحوسبة الكمومية" بحلول الفترة ما بين 2030 و2032، مع إتمام الانتقال الكامل بحلول عام 2035.

كما حذرت جهات رقابية عدة من خطر قيام أطراف خبيثة بجمع بيانات مشفرة وتخزينها، بانتظار توفر التكنولوجيا اللازمة لفك تشفيرها مستقبلاً، وهي ممارسة يطلق عليها مصطلح "اجمع الآن...وفُك التشفير لاحقاً".

وتنتقل "فاينانشيال تايمز" إلى التدابير الاحترازية التي سعت إليها بعض المؤسسات مشيرة إلى أن بعضها شرع فعلياً في التخلي عن خوارزميات مثل "تشفير آر إس إيه" وغيرها من طرق التشفير الشائعة، وذلك جزئياً بسبب التهديدات التي تفرضها "الحوسبة الكمومية" (الكوانتًم).

وبينت أنه من بين البدائل المطروحة ما يُعرف بـ "التشفير القائم على الشبكات الرياضية" (لاتيس كريبتوجرافي)، الذي يعتمد على مسائل رياضية معقدة تتعلق بإحداثيات شبكية في أبعاد متعددة.

ومن المعتقد أن حل هذه المسائل يمثل تحدياً هائلاً لـ"الحواسيب الكمومية"، رغم أن الخبراء لا يزالون يتناقشون حول ما إذا كان هذا النوع من التشفير قد يظل عرضة للاختراق بواسطة الذكاء الاصطناعي.

كما أن هناك أدوات أخرى قيد التطوير تعتمد على ما يسمى بـ "دوال التجزئة" (هاش فانكشن)، المستخدمة بالفعل في بعض أنظمة التشفير الراهنة، وهي خوارزميات تتولى تحويل البيانات أياً كان حجمها إلى قيمة ذات طول ثابت تعمل كبصمة رقمية لها. وتعتمد هذه الأنظمة على إجراء عدد كبير من العمليات الحسابية البسيطة، ما ينتج عنها مخرجات يصعب على المهاجم تفكيكها لاستعادة البيانات الأصلية.

وقد شبّه إيلي بن ساسون، الرئيس التنفيذي لشركة "ستارك وير"، المتخصصة في توفير برمجيات تعتمد على تشفير "دوال التجزئة"، تلك الآلية بعملية خلط أوراق اللعب مراراً وتكراراً. وأشار إلى أن الجانب السلبي لأنظمة التشفير القائمة على التجزئة (هاش فانكشن) يكمن في كونها قد تكون أكثر تعقيداً وأقل مرونة مقارنة ببعض أساليب حماية البيانات المستخدمة حالياً.

وكتب بن ساسون في منشور على منصة "إكس": "نحن بحاجة إلى أكثر تقنيات ’التشفير’ أماناً وقوةً؛ نحن بحاجة إلى حصن منيع".