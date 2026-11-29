أجرى نيافة الأنبا بولا شفيق، مطران إيبارشية الإسماعيلية ومدن القناة وتوابعها للأقباط الكاثوليك، والزائر الرسولي على الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، زيارة إلى سيادة المطران مارك إسبالدنج، مطران إيبارشية ناشفيل.

جاءت الزيارة بحضور الأب سعيد لوقا، راعي كنيسة أم الرحمة الإلهية للأقباط الكاثوليك بمدينة ناشفيل، حيث أعرب الأنبا بولا عن خالص شكره وتقديره للمطران مارك إسبالدنج، لما يقدمه من اهتمام ودعم للكنيسة القبطية الكاثوليكية في ناشفيل، مثمنًا أوجه التعاون والرعاية المقدمة لها.

كما وجه نيافته الدعوة إلى المطران مارك إسبالدنج لزيارة مصر، والتعرف على أجوائها وحضارتها العريقة.

وفي ختام اللقاء، أهدى الأنبا بولا شفيق هدية تذكارية إلى مطران إيبارشية ناشفيل، والتقطا صورة تذكارية توثق الزيارة.