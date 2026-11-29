أكدت النائبة نيفين الكاتب، عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الصينية تتجاوز حدود التعاون الرسمي بين الدولتين، لتجسد روابط ممتدة من الصداقة والمحبة والتفاهم المتبادل، وتسهم في تعزيز التواصل الإنساني والاجتماعي بين الشعبين.

تعزيز التقارب المصري الصيني

وأعربت النائبة عن اعتزازها بكونها جزءًا من جهود تعزيز التقارب المصري الصيني، والمساهمة في بناء جسور التواصل بين الشعبين، مشيرة إلى أن العلاقة بين مصر والصين تمثل نموذجًا للتعاون والصداقة بين حضارتين عريقتين، يجمعهما تاريخ طويل من التفاهم والمصالح المشتركة.

وأوضحت أن الدبلوماسية الحقيقية لا تقتصر على بناء العلاقات الرسمية بين الدول، وإنما تمتد لتشمل التقريب بين الشعوب، وتعزيز التفاهم المتبادل، وترسيخ قيم السلام والتسامح والإنسانية.

تعزيز لغة الوحدة والحوار بدلًا من الانقسام

وشددت على أن العالم في الوقت الراهن أصبح أكثر احتياجًا إلى لغة الوحدة والحوار بدلًا من الانقسام، والتواصل بدلًا من الخلاف، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر سلامًا واستقرارًا، قائم على المحبة والتعاون والتفاهم بين مختلف الشعوب.