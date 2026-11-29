أكد السيد أحمد الألفي، الأمين العام المساعد وأمين التنظيم المركزي لحزب الشعب الجمهوري، أن الهدف الأساسي من وجود الأحزاب السياسية هو خدمة الشعب والتعبير عن احتياجاته والدفاع عن مصالحه، مشددًا على أن دعم الدولة لا يعني غياب المعارضة أو التخلي عن الدور الرقابي، وإنما يمثل دعم الدولة والانحياز لمصلحة المواطن هدفًا استراتيجيًا مشتركًا، مع احتفاظ كل حزب بحقه في الاختلاف وتقديم رؤيته وبرامجه.

المنتدى السنوي لحزب الشعب الجمهوري

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان «تختلف الرؤى ويتفق الهدف»، ضمن فعاليات المنتدى السنوي لحزب الشعب الجمهوري في نسخته الثالثة، المنعقد بمدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء محمود شعراوي، نائب رئيس حزب الجبهة الوطنية، واللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وعصام هلال، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، وقيادات حزب الشعب الجمهوري، وأعضاء الهيئتين البرلمانيتين للحزب بمجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحزب من مختلف المحافظات.

وأشار الألفي إلى أن مصر مرت قبل نحو عشر سنوات بظروف سياسية بالغة الصعوبة والتعقيد، استدعت تضافر الجهود للحفاظ على الدولة ومؤسساتها، وهو ما دفع الأحزاب السياسية إلى الوقوف خلف الدولة خلال تلك المرحلة.

وأضاف أن حزب الشعب الجمهوري يمارس أدوارًا رقابية ومعارضة داخل مجلس النواب، ويقدم مشروعات قوانين وتعديلات تشريعية، ويشارك في مناقشة السياسات العامة، مؤكدًا أن تقييم أداء الأحزاب يجب أن يستند إلى ما تقدمه من عمل ومواقف ومبادرات حقيقية، وليس إلى تصنيفات الموالاة والمعارضة.

الأحزاب مطالبة بالعمل على تطوير بنيتها التنظيمية

وأشار إلى أن الأحزاب مطالبة بالعمل على تطوير بنيتها التنظيمية وتأهيل كوادرها البشرية والسياسية، وإعداد قيادات جديدة قادرة على تحمل المسؤولية والمشاركة في الحياة العامة، بالتوازي مع ضرورة تقليص الفجوة بين العمل الحزبي والمواطنين وتعزيز التواصل المباشر مع الشارع.

وفيما يتعلق بالعلاقة بين الأحزاب والسلطة، أشار الألفي إلى أهمية وجود ضوابط تنظم تأسيس الأحزاب وممارسة أنشطتها، بما يضمن حماية الحياة الحزبية والحفاظ على الكيانات السياسية، إلى جانب ضرورة الالتزام بالقواعد المنظمة للموارد المالية والرقابة عليها.

وشدد على أهمية الفصل الواضح بين الإنفاق على النشاط السياسي والإنفاق على النشاط المجتمعي داخل العمل الحزبي، مع خضوع كل منهما للقواعد والضوابط المنظمة له.

وأكد الألفي أن العمل المجتمعي للأحزاب شهد تطورًا خلال السنوات الماضية، وأصبح يمتد إلى منظومة متكاملة من المبادرات والخدمات التي تستهدف تحسين حياة المواطنين ومساندة الفئات الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن العمل المجتمعي يمثل جزءًا أصيلًا من مسؤولية الأحزاب تجاه المجتمع، ومكملًا لدورها السياسي، مشيرًا إلى تعدد مجالاته، ومنها تنظيم القوافل الطبية، وتقديم الخدمات للمواطنين، ومساعدة الشباب والفتيات غير القادرين على الزواج، بعد إجراء البحوث الاجتماعية اللازمة للتأكد من استحقاق الحالات للدعم.

وشدد على أن العمل المجتمعي ليس مسؤولية الأحزاب وحدها، وإنما مسؤولية مشتركة تقع على عاتق المؤسسات الرسمية وغير الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والأفراد، موضحًا أن كل من يمتلك القدرة على تقديم خدمة للمجتمع عليه أن يؤدي هذا الدور.

ونبه إلى ضرورة عدم الربط بين العمل المجتمعي والاستحقاقات الانتخابية، باعتباره مسؤولية مستمرة تجاه المواطنين، وليس نشاطًا موسميًا أو وسيلة لتحقيق مكاسب انتخابية.

وفيما يتعلق بالدور البرلماني، أوضح الألفي أن النائب مطالب بتحقيق التوازن بين ممارسة دوره التشريعي والرقابي والتواصل مع الجهات التنفيذية، بما يمكنه من متابعة المشكلات العامة والعمل على حلها وتلبية احتياجات المواطنين، لا سيما في ظل غياب المجالس المحلية وحجم التحديات والاحتياجات المجتمعية.

ولفت إلى أن حزب الشعب الجمهوري يمتلك برامج للتوعية السياسية والمجتمعية يعمل على تنفيذها في مختلف مراكز الجمهورية، انطلاقًا من أهمية رفع مستوى الوعي لدى المواطنين، وتعزيز قدرتهم على التعامل مع المعلومات المتداولة، خاصة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد أن الأحزاب السياسية مطالبة بتطوير أدواتها في مجال التوعية والتواصل الميداني، وعدم الاكتفاء بالعمل التنظيمي والسياسي، مشيرًا إلى أن انتشار المعلومات المضللة وما قد يصاحبه من محاولات للتشكيك في الثوابت الوطنية والتاريخية يفرض ضرورة تكثيف جهود التوعية وبناء الوعي المجتمعي.

واختتم الألفي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية العقول لا تقل أهمية عن حماية الحدود، وأن الأمن القومي المصري ليس مسؤولية مؤسسة بعينها، وإنما مسؤولية وطنية مشتركة تتطلب تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة والقوى السياسية والمجتمعية، كل في موقعه ووفقًا لدوره واختصاصه.

وأوضح أن الحفاظ على الأمن القومي لا يقتصر على حماية الحدود، وإنما يمتد إلى حماية الوعي وتعزيز التماسك المجتمعي والحفاظ على وحدة الصف، مؤكدًا أن الشعب الواعي والمتكافل، الذي يساند فيه القادر غير القادر، يمثل ركيزة أساسية في قوة الدولة واستقرارها، ويصعب على أي محاولات خارجية أو داخلية استغلاله أو بث الفرقة بين أبنائه.

وأكد الألفي أننا بحاجة إلى أحزاب تختلف في برامجها ورؤاها، لكنها تتفق على وطنها وأهدافه الاستراتيجية، وتتنافس في تقديم الأفضل للمواطنين، لا في البحث عن النفوذ، وتدرك أن المعارضة ليست خصومة مع الدولة، وأن دعم الدولة لا يعني غياب النقد أو الاختلاف.