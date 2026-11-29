قال الدكتور كامل إدريس، رئيس الوزراء السوداني، إن السودان يمتلك إمكانات كبيرة تؤهله لتحقيق انطلاقة كبرى خلال المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه دولة عريقة تمتلك أثمن المعادن وأخصب الأراضي وأطول الأنهار وأقدم الحضارات.

وأضاف خلال حواره الخاص مع الإعلامي مصطفى ميزار، على التليفزيون المصري، أن بلاده تتطلع إلى إقامة شراكات مصرية سودانية مخلصة ومنتجة، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستفادة من الإمكانات المتاحة لدى البلدين، وفي مقدمتها توفير الأمن الغذائي للعالمين العربي والإفريقي والعالم بأسره.

وأشار رئيس الوزراء السوداني إلى أن زيارته إلى مصر شهدت لقاءات ومباحثات مكثفة مع عدد من الشخصيات والشركات المصرية، موضحًا أنه جرى التوصل إلى تفاهمات مهمة مع القطاع المصري في المجالات كافة، بهدف تحويل الرؤى والتفاهمات إلى آليات تنفيذ فعلية، والانتقال من الأقوال إلى الأفعال لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.