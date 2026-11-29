أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الأولوية لتنمية الموارد وزيادة الصادرات من خلال دور أكبر للقطاع الخاص، والانفتاح على الأسواق الخارجية بشراكات واستثمارات أكبر تدفع النمو الاقتصادي.

قال الوزير، خلال جلسة نقاشية بالنادي اليوناني: «مفيش زيادة مؤثرة ومستدامة في الإيرادات من غير ما الاقتصاد يتحرك وينمو بشراكة الثقة مع مجتمع الأعمال»، مشيرًا إلى أن الصادرات الخدمية يمكن أن تصنع الفارق في النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب المبتكر.

ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، https://mof.gov.eg/ar/media/press-releases/news-61

أن الوزير قال: «القطاع الخاص مش بطيء، وأثبت قدرته على التجاوب السريع والمرن مع الإصلاحات الاقتصادية، واستحوذ على أكثر من ٦٠٪؜ من الاستثمارات».

أوضح الوزير، أن مصر تتصدر أفريقيا في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال السنوات الخمس الماضية.. وعندنا فرص استثمارية كبيرة في العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، لافتًا إلى أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ ١٨ مليار دولار خلال العام المالي الماضي «معظمها توجه لقطاعات إنتاجية».

أشار الوزير، إلى أن الإيرادات الضريبية شهدت زيادات ملحوظة خلال العامين الماضيين، عبر مسار التسهيل والتبسيط والتحفيز دون أعباء إضافية، قائلًا: «عاوزين نحافظ على حق الممول والدولة ونعمل على تبسيط وتسهيل الإجراءات».

أكد الوزير، أننا لدينا مراكز ضريبية متطورة جدًا توفر خدمات متميزة، وتتولى شركة «إي. تاكس» إدارتها، لافتًا إلى انضمام ٢٦٠ ألفًا طواعية إلى النظام الضريبي المبسط للاستفادة مما يوفره من مزايا وحوافز جديدة، وقال: «شكرًا لكل واحد وثق فينا وبادر بالتسجيل على موبايل أبلكيشن الضرائب العقارية.. وسنظل نطوره لتحسين وتبسيط الخدمة».

أوضح الوزير، أن خفض معدل المديونية الحكومية للناتج المحلي يتصدر الأجندة السياسية، مشيرًا إلى أننا نعمل على تحويل جزء من الديون والالتزامات إلى فرص استثمارية جيدة ومستدامة، ونسعى للاستفادة من أصولنا.

أكد كجوك، أنه يتم توجيه ٥٠٪؜ من الإيرادات الاستثنائية بشكل مباشر لخفض دين أجهزة الموازنة، موضحًا أن خدمة الدين مازالت التحدي الأكبر، ونعمل على خفضها، وأن الأمور ستتحسن مع تراجع أسعار الفائدة وتكلفة التمويل.

أكدت النائبة الدكتورة آيات الحداد، أن استضافة وزير المالية تأتي اتساقًا مع الدور الذي يضطلع به صالون الحداد الثقافي كمنصة للحوار الجاد والبنّاء، تجمع صُنّاع القرار والخبراء والمتخصصين وممثلي المجتمع، وتوفر مساحة لتبادل الرؤى ومناقشة القضايا الوطنية من مختلف الزوايا، بما يسهم في طرح التحديات واستكشاف الفرص واستشراف المستقبل.

أشارت إلى أن القضايا الاقتصادية تتجاوز حدود الأرقام والمؤشرات المالية، لتنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين ومستوى معيشتهم، وترتبط بقدرة الدولة على تحقيق التنمية المستدامة وتهيئة فرص أفضل للأجيال القادمة، مؤكدة أهمية مواصلة الحوار المجتمعي حول السياسات الاقتصادية، وتعزيز التواصل المباشر بين المسئولين ومختلف فئات المجتمع.