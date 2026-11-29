يشهد قطاع النقل والخدمات اللوجستية في مصر توسعًا في حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير الحلول الرقمية، مع نجاح إحدى الشركات المصرية المتخصصة في تكنولوجيا نقل البضائع في إغلاق جولة تمويلية بقيمة 22 مليون دولار، بمشاركة مجموعة من المؤسسات الاستثمارية الإقليمية والعالمية.

ويستهدف التمويل دعم خطط التوسع في مصر والسعودية والإمارات، وتطوير منظومة النقل البري، وخفض تكاليف الشحن، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، بما يسهم في تعزيز حركة التجارة الإقليمية وزيادة تنافسية الشركات.

وتعكس الجولة التمويلية تنامي ثقة المستثمرين في قطاع التكنولوجيا والخدمات اللوجستية المصري، حيث بلغ إجمالي التمويلات التي حصلت عليها الشركة منذ تأسيسها عام 2019 نحو 67 مليون دولار، فيما تجاوز نمو عدد شحناتها بالسوق المصرية 40% خلال عام 2026.

وتضم شبكة أعمال الشركة نحو 90 ألف ناقل، ونجحت في نقل قرابة 900 ألف شحنة لصالح 1400 شركة، فيما تغطي أكثر من 500 مسار لنقل البضائع، تربط بين 15 ميناءً بحريًا وأكثر من 80 مدينة ومحافظة في 10 دول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتتعاون الشركة مع الجهات الحكومية المعنية لدعم التحول الرقمي للقطاع اللوجستي، من خلال تطوير آليات الشحن البري وتتبع الشاحنات ومراقبة توزيع الأحمال، بما يدعم جهود الدولة لتحديث منظومة النقل، وتسهيل حركة التجارة، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.