انطلقت، اليوم الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، فعاليات الاحتفالية التي تنظمها الجامعة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الموافق 29 نوفمبر من كل عام، وسط حضور دبلوماسي وإعلامي كبير، ومشاركة ممثلي الدول العربية والبعثات الدبلوماسية والشخصيات المعنية بالقضية الفلسطينية.

وتأتي الاحتفالية في إطار التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية في منظومة العمل العربي المشترك، وتجديد الموقف العربي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وتُقام الاحتفالية برعاية الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، وينظمها قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة، وتتضمن إلقاء كلمات سياسية وتضامنية لممثلي جامعة الدول العربية ومصر وتونس ودولة فلسطين والأمم المتحدة، إلى جانب الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

اليوم العالمي للتضامن مع الفلسطينيين

كما يشهد برنامج الاحتفالية عرض فيلم وثائقي قصير أعده قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، يوثق معاناة الشعب الفلسطيني على مدار عقود، وما تعرض له من تطهير عرقي وتهجير قسري وإبادة، وحرمانه من ممارسة حقه في تقرير المصير جراء استمرار الاحتلال الإسرائيلي.

وتتضمن الفعاليات تكريم عدد من الشخصيات والمؤسسات التي أسهمت في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده، تقديرًا لجهودها في مساندة حقوقه والتخفيف من معاناته، فضلًا عن تنظيم معرض للوحات الفنية التي تتناول القضية الفلسطينية، بالتعاون مع المندوبية الدائمة لدولة فلسطين لدى الجامعة العربية.

وتحيي الأمم المتحدة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 نوفمبر من كل عام، بموجب قرار الجمعية العامة الصادر عام 1977، للتذكير بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال.