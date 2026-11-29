أشاد الإعلامي أحمد شوبير بالإنجاز التاريخي الذي حققته البطلة المصرية هنا جودة، بعد تتويجها ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 عامًا، عقب فوزها على منافستها الفرنسية بنتيجة 4-1، في إنجاز جديد للرياضة المصرية.

هنا جودة

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحات تلفزيونية، إن هنا جودة قدمت إنجازًا استثنائيًا، مؤكدًا أنها صنعت التاريخ بعدما أصبحت أول لاعبة مصرية تحصد ميدالية في بطولة العالم لتنس الطاولة.

وأضاف شوبير: «هنا جودة النهاردة عملت معجزة، توجت ببطولة العالم لتنس الطاولة تحت 19 سنة بعد ما فازت على لاعبة فرنسية 4-1، وتصبح أول لاعبة مصرية تحصد ميدالية في بطولة العالم».

وتابع مشيدًا بمسيرة البطلة المصرية: «البنت دي من صغرها وهي بطلة، وحاجة عظمة على عظمة وتستاهل كل تقدير، كبرتي يا هنا وبقيتي بطلة العالم».

ويأتي هذا الإنجاز ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة هنا جودة الرياضية، التي لفتت الأنظار بموهبتها وإنجازاتها منذ سن مبكرة، لتواصل كتابة التاريخ في لعبة تنس الطاولة، وترفع اسم مصر على منصات التتويج العالمية.