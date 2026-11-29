كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي عن كواليس استبعاد إمام عاشور من التشكيل الأساسي للنادي الأهلي أمام أول أغسطس الأنجولي، مؤكدًا أن اللاعب ظهر عليه الحزن الشديد بعدما علم بوجوده على مقاعد البدلاء.

وأوضح أبو علي، خلال تصريحات، أن إمام عاشور كان يجتهد خلال اليومين الماضيين، ويحاول بذل أقصى جهده في التدريبات من أجل العودة إلى المشاركة أساسيًا، إلا أن قرار الجهاز الفني جاء باستبعاده من التشكيل الأساسي للمباراة.

وأشار إلى أن سامي قمصان حرص على عقد جلسة مع إمام عاشور، والتحدث معه من أجل احتواء غضبه وتوضيح موقفه داخل الفريق، مؤكدًا له أنه من العناصر المهمة التي سيعتمد عليها خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أن سامي قمصان أبلغ إمام عاشور بأنه سيكون له دور خلال الشوط الثاني من المباراة، وأن الجهاز الفني يحتاج إليه بشدة في المرحلة المقبلة، خاصة في ظل رغبته في الاستفادة من جميع العناصر المتاحة بالفريق.

وأكد أبو علي أن سامي قمصان يرغب في أن يكون اللاعب الذي يشارك من مقاعد البدلاء قادرًا على إحداث الفارق وتغيير نتيجة المباراة، وهو ما دفعه إلى توضيح أهمية دور إمام عاشور، حتى في حال عدم مشاركته منذ البداية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بداية مرحلة جديدة داخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعدما تولى سامي قمصان القيادة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لخوض مواجهة أول أغسطس الأنجولي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في أول مباراة للفريق تحت قيادة سامي قمصان.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث يسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من إقامة اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره، من أجل تحقيق بداية قوية تمنح الفريق دفعة معنوية قبل المواجهات المقبلة في دور المجموعات.