تحل اليوم الأحد، 29 نوفمبر 2026، الذكرى السنوية لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي تحييه الأمم المتحدة سنويا لتجديد التأكيد على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتسليط الضوء على قضيته التي لا تزال تنتظر حلا عادلا، رغم مرور عقود على صدور القرارات الدولية المتعلقة بها.

ويعود اختيار هذا التاريخ إلى 29 نوفمبر 1947، حين اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 181، المعروف بقرار تقسيم فلسطين، والذي نص على إقامة دولتين عربية وإسرائيلية على أرض فلسطين، ليصبح هذا التاريخ لاحقا مناسبة دولية للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني والتأكيد على حقوقه غير القابلة للتصرف.

وتشهد هذه المناسبة تنظيم فعاليات سياسية وثقافية وجماهيرية في مختلف أنحاء العالم، بمشاركة حركات التضامن واللجان السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والسفارات الفلسطينية، إلى جانب أنشطة تنظمها الأمم المتحدة في عدد من مقارها الدولية، بينها نيويورك وجنيف وفيينا ونيروبي.

وفي مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تعقد اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف جلسة خاصة بهذه المناسبة، بمشاركة مسؤولين أمميين وممثلي الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني، فيما تتنوع الفعاليات الأخرى بين الندوات والاجتماعات والمعارض الفلسطينية والعروض السينمائية والأنشطة الثقافية.

القضية الفلسطينية في الأمم المتحدة

لم تقتصر مسيرة القضية الفلسطينية داخل أروقة الأمم المتحدة على القرارات المتعلقة بالتقسيم، بل شهدت محطات متتابعة في مسار الاعتراف بالتمثيل الفلسطيني ومكانته الدولية، بدأت مع دعوة منظمة التحرير الفلسطينية للمشاركة في مداولات الجمعية العامة عام 1974.

ففي 14 أكتوبر 1974، دعت الجمعية العامة منظمة التحرير الفلسطينية إلى المشاركة في مداولاتها بوصفها ممثلة الشعب الفلسطيني، قبل أن تمنحها في 22 نوفمبر من العام نفسه صفة مراقب بموجب القرار رقم 3237.

وفي 29 نوفمبر 1977، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 32/40 ب، الذي دعا إلى الاحتفال سنويا باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، ليصبح هذا التاريخ مناسبة أممية ثابتة لتجديد الاهتمام بالقضية الفلسطينية.

وفي 15 نوفمبر 1988، أعلن المجلس الوطني الفلسطيني وثيقة استقلال دولة فلسطين، وهو الإعلان الذي اعترفت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها رقم 43/177 الصادر في 15 ديسمبر من العام ذاته، وقررت استخدام تسمية «فلسطين» بدلا من «منظمة التحرير الفلسطينية» في منظومة الأمم المتحدة.

وبعد أكثر من عقدين، وتحديدا في 23 سبتمبر 2011، تقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس بطلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة لقبول دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في المنظمة الدولية، وأُحيل الطلب إلى مجلس الأمن، لكنه لم يفضِ إلى حصول فلسطين على العضوية الكاملة.

وشهدت القضية تطورا مهما في 29 نوفمبر 2012، عندما اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 67/19، بأغلبية 138 دولة، مانحة فلسطين صفة «دولة مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة، بما عزز مكانتها داخل المنظمة الدولية.

وفي 10 سبتمبر 2015، اعتمدت الجمعية العامة القرار رقم 69/320، الذي أقر رفع أعلام الدول غير الأعضاء المتمتعة بصفة مراقب أمام مقار الأمم المتحدة، ورفع العلم الفلسطيني للمرة الأولى أمام مقر المنظمة في نيويورك يوم 30 سبتمبر من العام نفسه.

قرارات دولية تطالب بإنهاء الاحتلال

وفي 18 سبتمبر 2024، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بأغلبية 124 صوتا، يطالب إسرائيل بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرا، استنادا إلى فتوى محكمة العدل الدولية، في خطوة عكست اتساع التأييد الدولي للمطالب الفلسطينية بإنهاء الاحتلال.

كما شهدت مسيرة القضية الفلسطينية محطة أخرى في 17 نوفمبر 2025، عندما اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2803، بأغلبية 13 صوتا، مرحبا بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في قطاع غزة، ومتضمنا ترتيبات لوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار، إلى جانب الإشارة إلى مسار يتيح للشعب الفلسطيني تقرير المصير وإقامة دولته.

ورغم هذه المحطات والقرارات الدولية المتعاقبة، لا تزال فلسطين تتمتع بصفة دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة، دون أن تنجح التحركات الفلسطينية حتى الآن في الحصول على العضوية الكاملة، في ظل استمرار التعقيدات السياسية والدبلوماسية المرتبطة بالقضية.

ويأتي اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني ليعيد التأكيد على مجموعة من الحقوق التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير دون تدخل خارجي، وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أرضه، وعاصمتها القدس الشرقية، فضلا عن حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي هُجّروا منها، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.

وتواصل القيادة الفلسطينية تحركاتها السياسية والدبلوماسية والقانونية على المستويات الدولية، بهدف حشد التأييد لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتوسيع دائرة الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، وتعزيز الضغوط الرامية إلى إنهاء الاحتلال.

وبين قرارات دولية صدرت منذ عام 1947، ومحطات متتالية في مسيرة التمثيل الفلسطيني داخل الأمم المتحدة، تظل القضية الفلسطينية حاضرة على جدول أعمال المجتمع الدولي، فيما يبقى التحدي الأساسي هو الانتقال من الاعتراف بالحقوق الفلسطينية والتأكيد عليها إلى تنفيذها على أرض الواقع، وإنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة.