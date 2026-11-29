تبادل خبراء يابانيون وصينيون وجهات النظر بشأن الأمن الاقتصادي وإمكانية تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خلال حوار استراتيجي ثنائي استمر يومين في مدينة شنغهاي الصينية، وانتهى ليلة أمس السبت، بحسب منظمة "جينرون إن بي أو" اليابانية.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن الحوار شارك فيه 10 خبراء يابانيين، من بينهم هيروهيدي ياماجوتشي، رئيس مركز نيكو للأبحاث والرئيس السابق لنائب محافظ بنك اليابان، وتوموكي كامو، أستاذ جامعة كيو، إلى جانب نحو 20 مشاركًا صينيًا، من بينهم تشن دونجشياو، رئيس معهد شنغهاي للدراسات الدولية.

وتناول المشاركون سبل تعزيز التفاهم المتبادل، وتبادلوا وجهات النظر بشأن الأمن الاقتصادي وآفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وأعرب ياسوشي كودو، رئيس "جينرون إن بي أو"، خلال مؤتمر صحفي في شنغهاي، عن قلقه إزاء توقف الحوار بين اليابان والصين في ظل التغيرات الجذرية التي يشهدها الوضع الدولي.. وقال كودو:"نجحنا في فتح باب الحوار بفضل جهود القطاع الخاص، ونأمل أن يشكل ذلك أساسًا للحوار بين الحكومتين".

في المقابل، لا تزال فرص استئناف منتدى طوكيو-بكين، الذي يجمع خبراء من اليابان والصين، غير واضحة، بعدما تأجل انعقاده في نوفمبر من العام الماضي على خلفية تصريحات تاكايتشي بشأن تايوان.