أفادت وكالة «كيودو نيوز» اليابانية، الأحد، بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد يزور الصين مطلع ديسمبر المقبل، للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك نقلاً عن مصادر دبلوماسية لم تسمها.

وذكرت وسائل إعلام كورية جنوبية أن كيم قد يتوجه إلى الصين قريباً لمناقشة تطورات إقليمية ودولية، من بينها الاجتماع الذي جمع قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا في وقت سابق من الشهر الجاري بمدينة شنتشن، على هامش قمة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.

وكانت آخر زيارة لكيم إلى الصين في 24 أكتوبر الماضي، عندما أمضى يوماً بمدينة داندونغ الحدودية في مقاطعة لياونينغ شمال شرقي البلاد، وأجرى محادثات مع وانغ هونينغ، رابع أرفع مسؤول في الحزب الشيوعي الصيني، دون أن يلتقي شي جين بينغ.

وفي مؤشر قد يعزز التكهنات بشأن زيارة جديدة، شوهدت السبت إقامة أسوار على طول خطوط السكك الحديدية التي تربط الصين بكوريا الشمالية في مدينة داندونغ، وهي إجراءات مشابهة لتلك التي اتخذت في سبتمبر من العام الماضي، قبل سفر كيم عبر المدينة إلى بكين على متن قطاره الخاص.

وشهدت الزيارة السابقة إجراءات أمنية مشددة، شملت مطالبة السكان القريبين من خطوط السكك الحديدية بمغادرة المنطقة.