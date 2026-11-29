كشف الناقد الرياضي محمد أبو علي عن تطورات جديدة بشأن الحالة الطبية للثنائي كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا، لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعد غيابهما خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة.

وأوضح أبو علي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن كريم الدبيس وكوكا تعافيا من الإصابة، وانتظما في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الأحد، وأصبحا جاهزين للمشاركة مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن قرار ضم الثنائي إلى قائمة المباريات، وكذلك تحديد موعد مشاركتهما، أصبح في يد سامي قمصان، المدير الفني للفريق، وفقًا لرؤيته الفنية ومدى احتياجه لخدماتهما في المواجهات المقبلة.

وتأتي عودة الدبيس وكوكا في توقيت مهم بالنسبة للأهلي، الذي يسعى لاستعادة جميع عناصره وتجهيز أكبر عدد من اللاعبين، في ظل المرحلة الجديدة التي يعيشها الفريق بعد تولي سامي قمصان القيادة الفنية خلفًا للمدرب المغربي الحسين عموتة، الذي رحل عن منصبه عقب الخسارة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ويستعد الأهلي لمواجهة أول أغسطس الأنجولي، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، في أول اختبار لسامي قمصان على رأس القيادة الفنية للفريق.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب استاد القاهرة الدولي، حيث يطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد أول ثلاث نقاط في مشواره بالبطولة، مستفيدًا من إقامة اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره.

وتترقب جماهير الأهلي موقف كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا من العودة للمشاركة في المباريات، بعدما أصبح الثنائي جاهزًا من الناحية الطبية، في انتظار قرار الجهاز الفني بشأن الاستعانة بهما خلال المرحلة المقبلة.