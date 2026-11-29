أكد وزير الخارجية والمغتربين اللبناني يوسف رجي، أن لبنان عاد إلى موقعه الطبيعي في محيطه العربي، مشدداً على أن زيارته الرسمية إلى الكويت، التي يبدأها غدا /الاثنين/، تهدف إلى التعبير عن تضامن لبنان الكامل مع الكويت قيادة وحكومة وشعباً في مواجهة الاعتداءات التي تتعرض لها، وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وقال رجي- في حديث إلى صحيفة "الراي" الكويتية عشية الزيارة- إن الكويت لم تكن يوماً إلا داعماً للبنان في مختلف الظروف، وكانت دائماً إلى جانبه في أيامه الصعبة، لافتاً إلى أن زيارة وزير خارجية لبناني إلى الكويت لم تحدث منذ فترة طويلة، وأن زيارته تأتي في إطار متابعة الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية جوزاف عون إلى الكويت قبل نحو عام ونصف العام.

وأوضح أن المحادثات ستتناول ترسيخ العلاقات الثنائية ومعالجة المسائل العالقة، وسبل تشجيع الكويتيين على العودة إلى لبنان في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، مؤكداً أن لبنان يسير على الطريق الصحيح، وأن تحسناً كبيراً طرأ على مختلف المستويات، وأن الحكومة عازمة على مواصلة هذا المسار حتى النهاية.

وفي الشأن الإقليمي، حمّل رجي النظام الإيراني مسؤولية عدم الاستقرار في المنطقة، معتبراً أن المشكلة ستبقى قائمة ما دام لم يغير سلوكه، كما أشار إلى أن حزب الله وبعض حلفائه لا يزالون يمسكون بجزء من الدولة العميقة في لبنان، وهو ما يعوق التقدم.

ورفض رجي التهويل باحتمال اندلاع حرب أهلية، موضحاً أن قرار الدولة بسط سيادتها وتطبيق سلطة القانون، في حال تصدت له بعض التنظيمات والمجموعات، لا يعني أن البلاد أمام حرب أهلية، بل أمام مجموعات خارجة عن القانون تتحدى الدولة، مشدداً على أن الدولة أقوى ولا شيء أقوى من الشرعية.

ونفى وجود خطر عام يهدد السلم الأهلي أو إمكانية انقسام الجيش، لكنه لم يستبعد محاولات لافتعال فتنة أو تنفيذ عمليات أمنية بهدف زعزعة الاستقرار.

وفي ملف حصر السلاح.. أكد وزير الخارجية اللبناني، أن الدعم الخارجي للدولة والجيش اللبناني لم يتراجع، لكنه أقر بأن بعض الجهات بدأت تشعر بوجود تأخر في التنفيذ، موضحاً أن المشكلة تكمن في الفجوة الزمنية بين اتخاذ القرار ووضعه موضع التنفيذ.

وشدد على أن الأوضاع في لبنان والمنطقة لا تحتمل أي رمادية، وتتطلب الإسراع في إظهار التزام فعلي بحصر السلاح، تفادياً لانجرار البلاد إلى حرب إسناد جديدة لإيران، مضيفاً أن لبنان أمام نافذة دعم دولي غير مسبوق، وأن القطار سيصل إلى محطته النهائية عاجلاً أم آجلاً.

وفي قضية السفير الإيراني، تمسك رجي بقرار اعتبار السفير الإيراني المعيّن سابقاً شخصاً غير مرغوب فيه، مؤكداً أن بقاءه مرفوض بصورة قاطعة، وأن هذا الموقف متفق عليه بينه وبين رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام، ولا رجوع عنه.

وأوضح أن لبنان مستعد للبحث في تعيين سفير إيراني آخر إذا قدمت طهران مرشحاً جديداً، مشيراً إلى أنه أدى واجبه كوزارة خارجية، فيما كان على جهات أخرى تنفيذ قرار المغادرة، لافتاً إلى أن تقديم شكوى أو رسالة احتجاج رسمية ضد إيران يتطلب قراراً على مستوى الحكومة.

وتعليقاً على تصريحات الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم بشأن أن لصبر الحزب حدوداً.. قال رجي إن صبر الدولة اللبنانية له حدود، وكذلك صبر الشعب اللبناني، محذراً من العبث بالأمن، ومؤكداً أن الدولة ستكون بالمرصاد، وأن الشعب لن يسمح لأحد بالمساس بأمنه.

وفيما يتعلق بمرحلة ما بعد انتهاء مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل».. كشف رجي أن الولايات المتحدة أبلغت لبنان أنه لن يكون هناك تمديد للقوة بتفويضها الحالي، مع استعدادها للبحث في صيغة أخرى، مؤكداً أن لبنان لا يريد حدوث فراغ أمني في الجنوب، ويتمسك بالقرار الدولي 1701 بكامل مضمونه، ويرفض إنشاء قوة متعددة الجنسيات قد تستخدم ذريعة ضد لبنان.

ولفت إلى أن هناك دراسة لمشروع قرار جديد يتخذ من القرار 1701 مرجعية له، إلا أن تفاصيله لم تتضح بعد، مشدداً على رفض لبنان أي تواصل مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي.

وأكد رجي أن المسار التفاوضي لا يقتصر على مسألة حصر السلاح، وإنما يشمل أيضاً انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى، وإعادة إعمار المناطق المتضررة، بما يضمن معالجة مختلف الملفات المرتبطة بالوضع في الجنوب.