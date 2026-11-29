يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من طرازات السيارات موديل 2027، وذلك من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الإصدارات بعد استقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: ساوايست اس 06، وفولكس فاجن تيجون، ونيسان اكس تريل، وهافال في7، وبايك بى جى 30 .

بايك بى جى 30 20207

تحصل سيارة بايك بى جى 30 20207 علي قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 51 لتر، وتنتج قوة 154 حصان، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

بايك بى جى 30 20207

تباع سيارة بايك بى جى 30 20207 في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 725 ألف جنيه .

هافال في7 2027

تستمد سيارة هافال في7 2027 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 360 حصان، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وعزم دوران 760 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

هافال في7 2027

الفئة الأولي من سيارة هافال في7 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر مليون و 915 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هافال في7 2027 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 2 مليون و 190 ألف جنيه .

نيسان اكس تريل 2027

قوة سيارة نيسان اكس تريل 2027 تصل إلي 211 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها خزان وقود سعة 55 لتر، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، وتتسارع من0 إلي 100 كم/ساعة في مدة 7.2 ثانية، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

نيسان اكس تريل 2027

تباع سيارة نيسان اكس تريل 2027 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها 2 مليون و 499 ألف جنيه .

فولكس فاجن تيجون 2027

عزم دوران سيارة فولكس فاجن تيجون 2027 يصل إلي 250 نيوتن/متر، وبها محرك سعة 1400 سي سي تيربو، وبها قوة 150 حصان، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

فولكس فاجن تيجون 2027

يصل سعر سيارة فولكس فاجن تيجون 2027 في سوق السيارات المصري إلي 2 مليون و 650 ألف جنيه .

ساوايست اس 06 2027

خزان وقود سيارة ساوايست اس 06 2027 تصل إلي 57 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 156 حصان، وبها عزم دوران يصل إلي 230 نيوتن/متر، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

ساوايست اس 06 2027

الفئة الأولى من سيارة ساوايست اس 06 2027 تباع بسعر مليون و 370 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ساوايست اس 06 2027 تباع بسعر مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة ساوايست اس 06 2027 تباع بسعر مليون و 510 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة ساوايست اس 06 2027 تباع بسعر مليون و 689 ألف جنيه .