تتجه صناعة السيارات نحو مرحلة جديدة من التطور التكنولوجي، بعدما بدأت شركات الإطارات في تحويل منتجاتها من مجرد وسيلة للتماسك مع الطريق إلى مصدر مباشر للمعلومات التي يمكن أن تستفيد منها أنظمة التحكم والسلامة داخل السيارة.

وفي هذا الإطار، أعلنت شركة بيريللي الإيطالية تقديم تقنيتها الجديدة للإطارات الذكية "سايبر تاير" Cyber Tyre في السوق الأميركية يوم 23 نوفمبر 2026، لتمنح السيارات القدرة على استقبال بيانات مباشرة من الإطارات وتحليلها أثناء القيادة.

واستعرضت الشركة إمكانات التقنية خلال فعالية أقيمت على حلبة لاس فيغاس موتور سبيدواي، بالتزامن مع سباق جائزة لاس فيغاس الكبرى للفورمولا 1، الذي ترتبط به بيريللي باعتبارها المورد الحصري للإطارات منذ عام 2011.

وتعتمد التقنية على مستشعر إلكتروني صغير يبلغ وزنه نحو 13 جراما، يتم تثبيته في الجزء الداخلي من الإطار، ليتولى جمع بيانات تتعلق بنوع الإطار وضغط الهواء ودرجة حرارته وحركته أثناء السير.

وتنتقل المعلومات لاسلكيا عبر تقنية البلوتوث إلى الأنظمة الإلكترونية للسيارة، حيث تتم معالجتها باستخدام برمجيات متخصصة تساعد أنظمة التحكم على فهم حالة الإطارات والتعامل مع ظروف القيادة المختلفة.

على عكس أنظمة مراقبة ضغط الهواء التقليدية، التي تقتصر وظيفتها الأساسية على تنبيه السائق عند انخفاض ضغط الإطارات، توفر تقنية بيريللي معلومات إضافية يمكن استخدامها مباشرة بواسطة أنظمة المكابح والثبات والتحكم في الجر.

وتكمن أهمية هذه البيانات في أن الإطارات لا تتمتع جميعها بالخصائص نفسها، حتى إذا كانت مخصصة للسيارة ذاتها، إذ تختلف مستويات التماسك والاستجابة وفقا لنوع المطاط وتصميم المداس ودرجة الحرارة وظروف الطريق.

وبالتعاون مع شركة بوش الألمانية، تعمل بيريللي على توظيف البيانات القادمة من الإطارات لتحسين أداء نظام منع انغلاق المكابح، بحيث يتم ضبط استجابته بما يتناسب مع خصائص الإطار وظروف تشغيله.

ويستهدف هذا التطوير تحسين كفاءة الكبح ومساعدة السائق على الاحتفاظ بالسيطرة على اتجاه السيارة عند التوقف المفاجئ.

خلال الاختبارات التي أجرتها الشركة في لاس فيغاس، استعرضت بيريللي دور التقنية في تحسين أداء نظام التحكم في الجر، المسؤول عن الحد من دوران العجلات بصورة مفرطة عند التسارع.

فعندما يضغط السائق على دواسة الوقود بقوة فوق طريق مبتل أو زلق، قد تدور العجلات بسرعة أكبر من قدرة الإطارات على التماسك، وهنا يتدخل نظام التحكم في الجر لتقليل القوة الواصلة إليها أو استخدام المكابح للحد من الانزلاق.

ومع توفير معلومات مباشرة عن خصائص الإطارات، يمكن للنظام تعديل استجابته بصورة أكثر ملاءمة لظروف الطريق، دون أن يعني ذلك القدرة على منع الانزلاق تماما أو الاستغناء عن القيادة الآمنة.

ومن المزايا التي تراهن عليها بيريللي أن المستشعر الإلكتروني يعمل بواسطة بطارية صغيرة مصممة، وفقا للشركة وبوش، للاستمرار طوال العمر التشغيلي للإطار.

كما يدخل المستشعر في وضع منخفض الاستهلاك للطاقة عندما تكون السيارة متوقفة لفترات طويلة، وهو ما يساعد على إطالة عمر البطارية، خاصة في السيارات الرياضية والفاخرة التي قد لا تستخدم بصورة يومية.

لكن الاستفادة من جميع وظائف التقنية تتطلب توافق الإطارات مع الأنظمة الإلكترونية وبرمجيات السيارة، وبالتالي فإن تركيب هذه الإطارات في سيارة تقليدية لا يضمن تفعيل جميع المزايا.

وفي إطار خطتها للتوسع في السوق الأمريكية، تعتزم بيريللي تصنيع الإطارات المزودة بتقنية Cyber Tyre في مصنعها بمدينة روما بولاية جورجيا، ضمن استثمارات أعلنتها في سبتمبر 2026 بقيمة تقترب من 1.2 مليار دولار.

ومن المقرر بدء أعمال التوسعة خلال 2027، مع استهداف رفع الطاقة الإنتاجية السنوية للمصنع إلى نحو 6 ملايين إطار بحلول عام 2033، إلى جانب توفير قرابة ألف فرصة عمل جديدة.

ولا تتحرك بيريللي وحدها في هذا الاتجاه، إذ تعمل شركة ميشلان الفرنسية على تطوير حلول تعتمد على مفهوم التوأم الرقمي، الذي يستخدم نماذج افتراضية وبرمجيات وذكاء اصطناعي لمحاكاة خصائص الإطارات وتحليل أدائها.

ومع انتشار أنظمة مساعدة السائق وتقنيات القيادة الآلية، تزداد أهمية الحصول على بيانات دقيقة عن حالة الإطارات، خاصة عند الكبح المفاجئ والقيادة فوق الطرق الزلقة.

ورغم الإمكانات التي تقدمها هذه التقنيات، فإن تحديد مدى تأثيرها الفعلي على السلامة والأداء يتطلب إجراء المزيد من الاختبارات المستقلة في ظروف القيادة اليومية، ومقارنتها بأداء الإطارات التقليدية.