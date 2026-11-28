كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية عن سيارة اختبارية جديدة تحمل اسم "ميركوري" Mercury، خلال مشاركتها في معرض قوانغتشو للسيارات 2026 بالصين، لتقدم من خلالها ملامح أولية لطراز كهربائي جديد يحمل اسم "أيونيك M"، من المقرر طرحه في السوق الصينية خلال النصف الأول من عام 2027.

تأتي السيارة الجديدة هيونداي ميركوري ضمن خطة هيونداي لتعزيز حضورها في أكبر أسواق السيارات الكهربائية عالميا، من خلال توسيع عائلة طرازات أيونيك، والتركيز على فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات المدمجة، التي تشهد منافسة قوية بين الشركات العالمية والصينية.

وتنتمي ميركوري إلى فئة السيارات الكهربائية الرياضية متعددة الاستخدامات الصغيرة، ومن المتوقع أن تمثل النسخة الإنتاجية منها أحد الطرازات الأساسية ضمن تشكيلة أيونيك المخصصة للسوق الصينية.

وعلى مستوى التصميم، قدمت هيونداي السيارة الاختبارية بمظهر مستقبلي يختلف عن الطرازات التقليدية، حيث حصلت على مقدمة حادة مستوحاة من شكل أنف سمكة القرش، مع تصميم مميز للمصابيح الجانبية يحمل توقيع حرف H، إلى جانب زجاج أمامي شديد الميلان وجناح خلفي مدمج.

واختارت الشركة لسيارتها لونا خارجيا يحمل اسم «سيترين نيون» Citrine Neon، ليمنحها مظهرا أكثر جرأة ويعزز طابعها المستقبلي.

ومن المنتظر أن تحصل النسخة الإنتاجية من أيونيك M على مجموعة من التقنيات الرقمية، أبرزها نظام مساعدة السائق ZYT L2++، الذي يستهدف تقديم مستويات متقدمة من الدعم أثناء القيادة.

وتتجه هيونداي إلى تجهيز المقصورة بنظام ذكي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي Doubao التابعة لشركة ByteDance، بما يعكس توجه الشركة نحو دمج الخدمات الرقمية والتفاعل الذكي داخل سياراتها الكهربائية الجديدة.

وتسعى الشركة من خلال هذه التجهيزات إلى تقديم تجربة قيادة تتناسب مع متطلبات المستهلك الصيني، الذي أصبح يولي اهتماما متزايدا للتكنولوجيا وأنظمة الاتصال والترفيه والذكاء الاصطناعي عند اختيار السيارات الجديدة.

ومن أبرز التقنيات التي قد تميز السيارة الجديدة إمكانية تقديم نسخة مزودة بنظام تبديل البطاريات، بالتعاون مع شركة CATL الصينية، إحدى أكبر الشركات المتخصصة في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية عالميا.

وتعتمد هذه التقنية على استبدال البطارية المستنفدة بأخرى مشحونة بالكامل خلال فترة قصيرة، بدلا من انتظار السيارة لفترات طويلة حتى اكتمال عملية الشحن التقليدية.

ويمثل هذا النظام أحد الحلول التي تسعى شركات السيارات إلى تطويرها للتغلب على بعض التحديات المرتبطة بانتشار المركبات الكهربائية، خاصة الوقت اللازم لإعادة شحن البطاريات وتوافر البنية التحتية المناسبة.

ورغم الكشف عن السيارة الاختبارية والتوجهات التقنية المرتبطة بها، لم تعلن هيونداي حتى الآن المواصفات الفنية النهائية للطراز الإنتاجي، بما يشمل سعة البطارية والمدى المتوقع للشحنة الواحدة وقوة المحرك الكهربائي أو الأسعار الرسمية.

ومن المنتظر أن تكشف الشركة عن مزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد طرح أيونيك M في الصين خلال النصف الأول من عام 2027، في خطوة جديدة ضمن خطتها لمنافسة العلامات المحلية والعالمية في قطاع السيارات الكهربائية.