دخلت المواجهة القانونية بين شركتي OpenAI وآبل مرحلة جديدة، بعدما تقدمت الشركة المطورة لتطبيق ChatGPT بدعوى مضادة ضد عملاق التكنولوجيا، تتهمه فيها بالاستيلاء على أسرارها التجارية ومحاولة عرقلة تعاون موردي الأجهزة مع مشروعاتها المستقبلية في مجال الأجهزة المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

وقدمت OpenAI الدعوى المضادة، أمس الجمعة، أمام محكمة اتحادية في ولاية كاليفورنيا، ردا على دعوى سابقة رفعتها آبل، اتهمت فيها الشركة باستقطاب موظفيها السابقين بهدف الوصول إلى تقنياتها ومعلوماتها السرية.

OpenAI تتهم آبل بمحاولة احتكار المواهب



قالت OpenAI إن ممارسات التوظيف التي تتبعها آبل تهدف إلى تقييد حركة الموظفين ومنعهم من العمل لدى الشركات المنافسة، معتبرة أن هذه الممارسات تسعى إلى إبقاء العاملين داخل الشركة وإعاقة انتقال خبراتهم إلى مشروعات تكنولوجية أخرى.

وأضافت أن الشركة تعمل على تطوير أجهزة إلكترونية شخصية تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يمكنها منافسة منتجات آبل في سوق الأجهزة الاستهلاكية، وهو ما يزيد حدة التنافس بين الشركتين.

OpenAI

موظف سابق محور اتهامات بسرقة المعلومات



تضمنت الدعوى اتهامات لآبل بالحصول على معلومات سرية بعد إعادة توظيف موظف سابق عمل لدى OpenAI لمدة 6 أشهر، تمكن خلالها من الاطلاع على تفاصيل محددة تتعلق بأحد الأجهزة الجديدة، إلى جانب خطط الشركة المستقبلية لتطوير منتجات الأجهزة الإلكترونية.

واعتبرت OpenAI أن توقيت عودة الموظف إلى آبل يثير الشكوك حول احتمال انضمامه إليها بهدف الحصول على تلك المستندات والمعلومات.

في المقابل، نفت آبل استخدام الموظف المستعاد للوصول إلى أسرار OpenAI، كما رفضت اتهاماتها بمحاولة الحد من المنافسة في سوق أجهزة الذكاء الاصطناعي، ووصفت الدعوى المضادة بأنها محاولة لصرف الانتباه عن جوهر القضية التي رفعتها ضد الشركة.

خلاف بدأ باستقطاب موظفي آبل

تعود جذور النزاع إلى يوليو الماضي، عندما رفعت آبل دعوى قضائية ضد OpenAI وموظفين سابقين لديها، هما تانغ تان وتشانغ ليو، متهمة إياهم بالاستيلاء على أسرارها التجارية لصالح مشروعات OpenAI في مجال الأجهزة الاستهلاكية.

وكان تانغ تان قد عمل لدى آبل لمدة 24 عاما، وشغل منصب نائب رئيس تصميم المنتجات الخاصة بهاتفي آيفون وساعة Apple Watch، كما شارك في تأسيس شركة io Products الناشئة المتخصصة في أجهزة الذكاء الاصطناعي، قبل استحواذ OpenAI عليها في عام 2025.

ونفى OpenAI والموظفان السابقان هذه الاتهامات، مشيرين إلى أن دعوى آبل استندت إلى مراقبة غير مصرح بها للرسائل الشخصية الخاصة بليو بعد مغادرته الشركة.

400 موظف انتقلوا من آبل إلى OpenAI



وفي تصعيد جديد، اتهمت OpenAI آبل بمراقبة الأجهزة والحسابات الشخصية لبعض الموظفين حتى بعد مغادرتهم العمل، مستفيدة من تشجيعهم خلال فترة عملهم على استخدام أجهزتها وحساباتهم الشخصية في إنجاز المهام الوظيفية.

وترى OpenAI أن هذه الممارسات تسمح لآبل بمتابعة الموظفين المغادرين ومحاولة عرقلة انتقالهم إلى الشركات المنافسة.

وكشفت الشركة أن نحو 400 موظف انتقلوا من آبل للعمل لديها حتى الآن، متهمة آبل بمحاولة تخويف بقية الموظفين ومنعهم من الانتقال إلى شركات تكنولوجية أخرى.