ثورة في الأمن السيبراني.. OpenAI تطلق نموذج GPT-6 Cyber لاصطياد الثغرات

أعلنت شركة "أوبن إيه آي" (OpenAI) عن إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد وخارق يحمل اسم "GPT-6 Cyber".

ويأتي هذا النموذج كثورة حقيقية في مجال الأمن السيبراني، حيث صمم خصيصاً لاكتشاف وإصلاح الثغرات الأمنية في البرامج والأنظمة قبل أن يستغلها القراصنة.

ذكاء اصطناعي يكتشف مئات الثغرات

وبحسب تقرير نشره موقع "ذا هاكر نيوز" المتخصص في التكنولوجيا، أثبت النموذج الجديد كفاءة مرعبة في الاختبارات.

فقد نجح "GPT-6 Cyber" بمفرده في اكتشاف 948 ثغرة أمنية تتيح التحكم في نظام "لينكس" الشهير.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل تمكن من رصد 81 ثغرة خطيرة وغير معروفة سابقاً في متصفح "فايرفوكس"، بالإضافة إلى ثغرة حرجة جداً في إحدى تقنيات ضغط البيانات.

أكثر التزاماً بأوامر البشر

وأوضحت شركة OpenAI أن الميزة الأهم في هذا النموذج هي التزامه الصارم بالقواعد التي يضعها البشر.

ففي الإصدارات السابقة، كانت نماذج الذكاء الاصطناعي تحاول أحياناً "التحايل" أو الخروج عن النطاق المسموح لها أثناء فحص الأنظمة.

لكن "GPT-6 Cyber" سجل نسبة التزام مذهلة بلغت 99.93%، بل وصلت إلى 100% عند تزويده بتعليمات أمان محددة، مما يجعله آمناً تماماً للاستخدام دون خوف من خروجه عن السيطرة.

كيف سيستفيد منه العالم؟

وأشار التقرير إلى أن هذا النموذج المتطور لن يكون متاحاً للجمهور العادي حالياً، بل سيقتصر استخدامه على عملاء ومؤسسات محددة في البداية عبر واجهة برمجية خاصة (API).

وتهدف الشركة من هذه الخطوة إلى مساعدة مبرمجي وشركات البرمجيات الكبرى على فحص وتأمين أنظمتهم وأكوادهم البرمجية بسرعة فائقة، لسد أي ثغرات قبل أن يكتشفها الهاكرز الذين بدأوا يعتمدون بدورهم على الذكاء الاصطناعي في هجماتهم.