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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر والقناة الناقلة

بيراميدز
بيراميدز
رباب الهواري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز مواجهة جديدة في مشواره ببطولة كأس مصر لموسم 2026-2027، عندما يلتقي نظيره الداخلية، ضمن منافسات دور الـ32 من المسابقة، في مباراة يسعى خلالها الفريق السماوي إلى تحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.

ومن المقرر أن يواجه بيراميدز فريق الداخلية مساء اليوم السبت، على ملعب بتروسبورت، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وسط رغبة من الفريقين في مواصلة المشوار بالبطولة والمنافسة على اللقب.

ويدخل بيراميدز اللقاء مستهدفًا تحقيق الانتصار وتجنب أي مفاجآت مبكرة، خاصة أن مباريات الكأس دائمًا ما تحمل العديد من الاحتمالات، في ظل رغبة الفرق في استغلال المواجهات الإقصائية لتحقيق نتائج إيجابية.

في المقابل، يطمح فريق الداخلية إلى تقديم مباراة قوية أمام بيراميدز، ومحاولة تحقيق مفاجأة بالإطاحة بأحد أبرز المنافسين من البطولة، بعدما نجح في بلوغ هذا الدور عقب تخطي عقبة الترسانة.

وكان الداخلية قد حجز مقعده في دور الـ32 من كأس مصر، بعدما حقق الفوز على الترسانة بهدف دون مقابل، في الدور التمهيدي الأول، ليضرب موعدًا مع بيراميدز في مواجهة مرتقبة.

وينتظر فريق البنك الأهلي الفائز من مواجهة بيراميدز والداخلية، لملاقاته في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعدما تحدد مسار الفريقين في الأدوار المقبلة من المسابقة.

موعد مباراة بيراميدز والداخلية اليوم في كأس مصر

تنطلق مباراة بيراميدز والداخلية، اليوم السبت، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة بيراميدز والداخلية

تُذاع مباراة بيراميدز والداخلية في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، عبر قناة أون سبورت ماكس، الناقل للمواجهة، مع تقديم تغطية للمباراة

بيراميدز كأس مصر الداخلية اخبار الرياضة

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