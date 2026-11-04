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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

14 فوزا متتاليا | موكوينا يقود ثورة الانتصارات .. كيف تحول بيراميدز إلى قطار لا يتوقف؟

بيراميدز
بيراميدز
محمود أحمد

واصل فريق بيراميدز ، انطلاقته الاستثنائية خلال الموسم الحالي ، بعدما حقق فوزًا جديدًا على حساب سموحة بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر ، ليضيف الفريق السماوي انتصارًا جديدًا إلى سلسلة نتائجه الإيجابية ويؤكد أن ما يقدمه منذ بداية الموسم لم يعد مجرد بداية قوية بل تحول إلى حالة فنية ونتائجية لافتة عبر مختلف البطولات.

ولم تكن النقاط الثلاث أمام سموحة ، هي المكسب الوحيد لبيراميدز إذ حملت المباراة رقم 14 في سلسلة انتصارات الفريق المتتالية منذ انطلاق الموسم بعدما نجح في تحقيق العلامة الكاملة خلال مبارياته بمختلف المسابقات تحت قيادة مدربه الجنوب إفريقي رولاني موكوينا الذي يقود مجموعة تبدو أكثر استقرارًا وقدرة على التعامل مع اختلاف طبيعة المنافسات.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق أحمد عاطف «قطة»، في الدقيقة 63 ليمنح بيراميدز فوزًا جديدًا في مشواره بكأس عاصمة مصر بعدما نجح الفريق في تحويل أفضليته خلال اللقاء إلى نتيجة إيجابية رغم المحاولات التي شهدتها المباراة من جانب سموحة لتجنب الخسارة.

14 مباراة و14 انتصارًا.. بيراميدز يفرض إيقاعه على الموسم

تكشف أرقام بيراميدز ، منذ بداية الموسم عن حالة من الثبات اللافت بعدما حقق الفوز في 14 مباراة ، خاضها حتى الآن موزعة بين الدوري المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس عاصمة مصر، دون أن يتعثر بالتعادل أو الخسارة وفقًا للأرقام المعلنة.

وجاءت الانتصارات الثمانية الأولى في بطولة الدوري الممتاز ، ليقدم الفريق انطلاقة قوية وضعته في صدارة المسابقة ، قبل أن يواصل تفوقه على المستوى القاري محققًا أربعة انتصارات خلال الدورين التمهيديين من دوري أبطال إفريقيا ، ليؤكد قدرته على التعامل مع المنافسة خارج حدود البطولة المحلية.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ نقل بيراميدز تفوقه إلى بطولة كأس عاصمة مصر ونجح في تحقيق انتصارين خلال أول جولتين ليصبح مجموع انتصاراته 14 فوزًا متتاليًا في مختلف المسابقات.

وتمنح هذه السلسلة الفريق أفضلية معنوية كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تضعه أمام تحدٍ مختلف يتمثل في الحفاظ على المستوى نفسه مع تزايد الضغوط، وتعدد المنافسات خصوصًا أن نجاح أي فريق في الوصول إلى القمة، يظل مرتبطًا بقدرته على الاستمرار وليس فقط بما يحققه في بداية الموسم.

موكوينا يصنع فريقًا لا يتوقف عند بطولة واحدة

أحد أبرز ملامح انطلاقة بيراميدز يتمثل في قدرته على تحقيق النتائج عبر أكثر من بطولة وهو ما يعكس رغبة الجهاز الفني في الحفاظ على النسق التنافسي للفريق وعدم التعامل مع أي مسابقة باعتبارها مجرد محطة لتجهيز اللاعبين أو اختبار البدلاء.

فالفريق الذي يتصدر الدوري بعد تحقيق ثمانية انتصارات نجح أيضًا في تجاوز منافسيه خلال مشواره الإفريقي ثم بدأ مشواره في كأس عاصمة مصر بالعلامة الكاملة ليؤكد أن المنافسة على أكثر من جبهة أصبحت جزءًا أساسيًا من حساباته هذا الموسم.

كما أن الفوز على سموحة رغم الاكتفاء بهدف واحد يعكس أهمية التعامل مع المباريات التي لا تشهد تسجيل عدد كبير من الأهداف والقدرة على حسم المواجهة بأقل قدر من المخاطرة وهي سمة يحتاج إليها أي فريق يطمح إلى المنافسة على البطولات حتى نهايتها.

وتبقى المهمة الأصعب أمام موكوينا هي الحفاظ على جاهزية المجموعة وتجنب تراجع المستوى مع ضغط المباريات خاصة أن بيراميدز ينتظره مشوار طويل في الدوري ودوري أبطال إفريقيا إلى جانب استكمال منافسات كأس عاصمة مصر.

أحمد عاطف قطة يحسم المواجهة

على مستوى المباراة نجح بيراميدز في فرض أفضلية على فترات من اللقاء مع محاولات للسيطرة على وسط الملعب والحد من قدرة سموحة على بناء الهجمات قبل أن يترجم هذه الأفضلية إلى هدف الانتصار في الدقيقة 63 عن طريق أحمد عاطف قطة.

ومنح الهدف الفريق السماوي فرصة إدارة الدقائق المتبقية بصورة أكثر هدوءًا والحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية ليخرج بثلاث نقاط جديدة تعزز موقعه في المجموعة الثانية.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 6 نقاط في صدارة ترتيب المجموعة بعدما استهل مشواره بالانتصار في الجولة الأولى بينما ظل سموحة دون رصيد من النقاط بعدما خاض مباراته الأولى في البطولة ليبدأ مشواره بنتيجة سلبية تضعه أمام ضرورة التعويض في الجولات المقبلة.

ومن المنتظر أن يواجه بيراميدز فريق مودرن سبورت في الجولة المقبلة المقرر إقامتها خلال يناير بينما يلتقي سموحة مع البنك الأهلي في مواجهة يسعى خلالها الفريق السكندري لتدارك البداية المتعثرة.

بيراميدز سموحة كأس عاصمة مصر رولاني موكوينا أحمد عاطف «قطة» الدوري دوري أبطال إفريقيا الدوري الممتاز موكوينا مودرن سبورت

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