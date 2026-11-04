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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بدون مخالفات .. تل أبيب تعتمد نتائج الانتخابات

أرشيفي
أرشيفي
محمود نوفل

صوّتت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، لصالح المصادقة على نتائج الانتخابات التي جرت الأسبوع الماضي.

وبحسب بيان صادر عن هيئة رئاسة لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، فقد صوّت ممثلو حزبي "يش عتيد" و"أزرق أبيض" لصالح المصادقة، بينما امتنع ممثلو حزبي "الليكود" و"شاس" عن التصويت، في حين جاء الصوت الحاسم من رئيس اللجنة، القاضي نوعام سولبرغ، الذي صوّت لصالح اعتماد النتائج.

جدير بالذكر، فإن هيئة الرئاسة تتألف من خمسة أعضاء،وهم القاضي سولبرغ وأربعة ممثلين عن الكتل البرلمانية الأربع الأكبر حجماً.

 ومن المقرر أن تُعرض النتائج على لجنة أوسع، تضم ممثلين عن الأحزاب الأصغر أيضاً، إلا أن هذه النقاشات تُعدّ رمزية إلى حد كبير بعد تصويت هيئة الرئاسة.

ومن المقرر تقديم نتائج الانتخابات إلى الرئيس إسحاق هرتسوغ في وقت لاحق من اليوم، ليبدأ بعدها مشاورات مع رؤساء الأحزاب حول الشخصية التي يدعمونها لتولي منصب رئيس الوزراء. 

ويُتوقع أن يمنح هرتسوغ تفويض تشكيل الحكومة المقبلة للشخصية التي تحظى بأكبر قدر من التأييد من قِبل رؤساء الأحزاب.

ويأتي هذا التصويت في أعقاب محاولات من حزب "الليكود" وأحزاب أخرى في الائتلاف المنتهية ولايته لتأجيل المصادقة على النتائج، استناداً إلى مزاعم -غير مدعومة بأدلة- حول حدوث تزوير انتخابي.

 ورفض القاضي سولبرغ طلبهم، مؤكداً أن اللجنة لا تملك صلاحية تأجيل اعتماد النتائج بناءً على معلومات تتعلق بتحقيقات أو مخاوف أمنية وقانونية.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت اللجنة مجدداً عدم رصد أي مخالفات تشير إلى تعرض العملية الانتخابية لأي تلاعب أو تغيير في النتائج.

الانتخابات الإسرائيلية لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية حزب الليكود الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ

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