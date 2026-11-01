عاطف سالم: الانتخابات الإسرائيلية تحدد شكل الدولة في المرحلة المقبلة.. وهذه أبرز المخاوف

وصف السفير عاطف سالم، مساعد وزير الخارجية الأسبق وسفير مصر السابق لدى إسرائيل، الانتخابات الإسرائيلية بأنها محطة مهمة ومفصلية في تحديد مستقبل الدولة، في ظل الانقسامات الداخلية والتداعيات التي خلفتها عملية «طوفان الأقصى» على المجتمع الإسرائيلي.

وأوضح سالم، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج «بالورقة والقلم» على قناة «Ten»، أن الانتخابات تأتي في توقيت يشهد حالة من التفكك داخل المجتمع الإسرائيلي، مع تصاعد الخلافات بشأن مستقبل النظام السياسي وطبيعة الدولة خلال السنوات المقبلة.

نتائج الانتخابات سيكون لها تأثير مباشر

وأشار إلى أن نتائج الانتخابات سيكون لها تأثير مباشر في تحديد المسار الذي ستتجه إليه إسرائيل، وما إذا كانت ستواصل ترسيخ الطابع الديني للدولة، أم ستتجه نحو نموذج مدني يتضمن قدرًا من الديمقراطية.

وحذر مساعد وزير الخارجية الأسبق من تداعيات استمرار الانقسام الداخلي، موضحًا أن هناك مخاوف من تطور الصراع السياسي والاجتماعي إلى مواجهات أكثر حدة، تصل إلى احتمالات اندلاع حرب أهلية.

مستقبل المجتمع الإسرائيلي

وأضاف أن ظاهرة الهجرة العكسية تمثل أحد الملفات المهمة المرتبطة بمستقبل المجتمع الإسرائيلي، في ظل التحديات السياسية والأمنية التي تواجهه.

وشدد سالم على أن الانتخابات المقبلة لن تقتصر أهميتها على تحديد القوى التي ستتولى الحكم، وإنما ستمتد آثارها إلى شكل الدولة الإسرائيلية وتماسك مجتمعها وقدرتها على التعامل مع الأزمات الداخلية.