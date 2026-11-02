بحضور 70 مؤثرا يتابعهم 500 مليون.. رشوان يبحث مع صناع المحتوى آليات التمكين والدعم ويُعلن تنظيم ملتقاهم الأول

عقد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام لقاء موسعًا مع نخبة من أبرز المؤثرين وصنّاع المحتوى الرقمي في مصر ضمت نحو (70) من المتخصصين منهم في المحتوي الجاد بأنواعه: السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والتكنولوجي.

ويبلغ إجمالي عدد المتابعين الدائمين لمجموعة المؤثرين الذين حضروا اللقاء على وسائل التواصل الاجتماعي أكثر من (500) مليون متابع، وجاء هذا اللقاء في سياق سلسلة اللقاءات التي يعقدها وزير الدولة للإعلام مع كافة مكونات منظومة الصحافة والإعلام والوسائل الرقمية المؤثرة في الرأي العام في إطار تكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة عند تشكيلها في شهر فبراير الماضي والتي نصت في بندها الثامن علي "ضرورة إيلاء أهمية قصوي بالرأي العام وتعزيز ثقافة الحوار البناء وتنمية القدرة على التفكير السليم واحترام الرأي والرأي الآخر"، وكذلك في إطار المهام الرئيسية لوزارة الدولة للإعلام الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء، إضافة إلى الأهمية المتزايدة للمحتوي الرقمي الجاد الذي يتناول القضايا الوطنية وشئون المجتمع.

توفير المعلومات وإتاحة التصوير.. وزارة الإعلام تتفق مع صناع المحتوى على مظلة تنظيمية وملتقى سنوي



وقد استهل الوزير ضياء رشوان حديثه بالتأكيد على اهتمام الدولة بتبصير الرأي العام بالحقائق من خلال كل الوسائل المتاحة والأكثر انتشاراً وتأثيراً ومن بينها المحتوي الرقمي، مشيراً إلى أن هذا هو اللقاء الثامن الذي يعقده مع مكونات منظومة التعامل الصحفي والإعلامي والرقمي مع الرأي العام حيث سبق أن عقد سبعة لقاءات ضمت نحو (250) من مسئولي وقيادات الوسائل الإعلامية منهم رؤساء الهيئات الإعلامية الرسمية الثلاث، ومجلسي نقابتي الصحفيين والإعلاميين، ورؤساء قنوات التليفزيون والشبكات الإذاعية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام ورؤساء تحرير الصحف والمجلات القومية ورؤساء القنوات التليفزيونية الخاصة ورؤساء تحرير الصحف الخاصة والحزبية ورؤساء تحرير المواقع الأخبارية، وأعضاء اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري.



كما أكد وزير الدولة للإعلام أن المحتوي الرقمي على الوسائل الرقمية الحديثة هو جزء مهم من أدوات التأثير في الرأي العام والتعبير عنه والتعامل مع شئونه، وأن وزارة الدولة للإعلام منوط بها الاهتمام والتواصل مع كل ما يتعلق بالإعلام والاتصال بالرأي العام، مشيراً إلى أن دور صناعة المحتوي الرقمي على وسائل التواصل يمكن أن يكون دوراً متكاملاً ومكملاً لدور الإعلام المهني المحترف إذا أحسن استخدامه في نطاقه السليم، ومن هذا المنطلق فإن وزارة الدولة للإعلام تعبر عن اهتمام الحكومة، بالتواصل مع صناع المحتوي والمؤثرين والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومشكلاتهم وسبل توفير الدعم الذي يؤدي إلى تطوير الأداء والنهوض بهذا القطاع المهم من أجل تعظيم الرصيد المصري من المحتوي الرقمي ليواصل تأثيره المنشود في الاتجاه الصحيح على المستويين الداخلي والخارجي .



ثم استمع وزير الدولة للإعلام إلى مداخلات المشاركين في اللقاء حيث تحدث أكثر من (40) من المؤثرين وصناع المحتوي وجاء مضمون مداخلاتهم في اللقاء الذي استمر أكثر (4) ساعات على النحو التالي:



- أشاد جميع المتحدثين بمبادرة وزارة الدولة للإعلام لعقد هذا اللقاء الذي يرون أنه دليل على اعتراف الدولة بوجودهم ودورهم المؤثر في الداخل والخارج واهتمامها بالاستماع إليهم وتوفير الدعم لهم والاستفادة من تأثيرهم لصالح أهداف الوطن والمجتمع ، وطالبوا بتكرار هذه اللقاءات وتوسيع قاعدة المشاركين فيها.



- إن هناك حاجة لتعريف صناع المحتوي ووضع معايير للذين يسمح لهم بحمل هذه الصفة للتميز بينهم وبين الآلاف ممن يمارسون النشر على وسائل التواصل الاجتماعي.



- إن هناك حاجة لإنشاء مظلة مصرية تضم المؤثرين وصناع المحتوي يقومون هم بأنفسهم بوضع ملامحها وتفاصيلها، تتولي وضع قواعد مهنية وأخلاقية لممارسي نشاط صناعة المحتوي وتنظيم علاقتهم بوسائل الإعلام المحترف، وتتولي وضع قواعد معاقبة أي خروج من هذه القواعد المهنية والأخلاقية.



- إن هناك حاجة لتعريف محدد لبعض المصطلحات التي يعاقب بسبب الخروج عليها بعض صناع المحتوي مثل مصطلح قيم الأسرة المصرية وغيرها .



- إن صناع المحتوي في مصر يمثلون مجتمعاً إبداعياً يحتاج إلى اعتراف الدولة به ودعمه وتقدير المتميزين من أعضائه .



- إن هناك حاجة ملحة لتوفير تدفق المعلومات لصناع المحتوي يساعدهم على تقديم رسالة رقمية رصينة إلى المجتمع، إضافة إلى الحاجة لدعم الدولة لصناع المحتوي في مجال توفير استديوهات وأدوات تصوير وإنتاج إعلامي متطورة، وذلك علي غرار ما يجب عمله بالنسبة للإعلام المحترف.



- عبر جميع المشاركين في اللقاء عن رغبتهم وحماسهم لإنتاج محتوي رقمي في خدمة الأهداف الوطنية في كل المجالات مثل السياحة والأقتصاد والثقافة والتعريف بمصر وتاريخها وحضارتها.. والاستفادة مما حققوه من انتشار إقليمي وعالمي لصالح الوطن .



- إن صناع المحتوي في مصر في حاجة إلى حماية حقوق الملكية لهم، وكذلك دعم حقوقهم لدي شركات المنصات العالمية وتشجيع إيجاد مكاتب إقليمية داخل مصر لهذه المنصات لتيسير التعامل معها، الأمر الذي يفيد أيضاً في انتشار المحتوي الرقمي المصري في العالم.



- إن الكثير من المحتوي الرقمي يحظي بجاذبية واهتمام الاجيال الجديدة من الأطفال والشباب، وأن نشر هذا المحتوي على قنوات التليفزيون يمكن أن يدعم انتشار وجاذبية الإعلام المحترف.



- إن صناع المحتوي يواجهون صعوبات في التصوير في الأماكن العامة والطرقات ويحتاجون إلى هويات تساعدهم على أداء دورهم .



- إن هناك حاجة للاهتمام بالصم وضعاف السمع في كافة وسائل الإعلام وفي المحتوي الرقمي .



- إن صناع المحتوي يتطلعون إلى دعم الدولة في مجال التدريب المتقدم على فنون صناعة المحتوي الرقمي المتطور والمؤثر في المجتمع وإدخال القواعد العملية والمهنية لصناعة المحتوي الرقمي لبناء أجيال متعاقبة ممن يجيدون هذه المهارات.



وفي ختام اللقاء أشاد الكاتب الصحفي ضياء رشوان وزير الدولة للإعلام بما عبر عنه المشاركون في اللقاء من روح وطنية واستعداد لوضع إمكاناتهم في خدمة الوطن ومصالحه في الداخل والخارج، مؤكداً أن الدولة تدعم المواهب والمبدعين في كل المجالات ولاشك أن صناعة المحتوي المهني الجاد هو نوع من الإبداع الذي يناسب العصر ويخاطب الأجيال الجديدة .

ضياء رشوان لـ "صناع المحتوى": الدولة مهتمة بتبصير الرأي العام بالحقائق ودوركم يكمل الإعلام المهني



كما أشار وزير الدولة للإعلام أن الدولة تعمل على إصدار قانون حرية تداول المعلومات للمواطنين كافة تنفيذاً لنصوص الدستور، كما ستعمل على توفير تواصل لصناع المحتوي الجادين مع مصادر المعلومات في الوزارات والجهات الرسمية لإنتاج محتوي رقمي يلتزم بالحقائق، وذلك بالإضافة بالطبع إلى وسائل الإعلام المحترف.

وفيما يتعلق باقتراح المشاركين مسانده الدولة لصناع المحتوي لإنشاء نقابة خاصة بهم أكد وزير الدولة للإعلام أنه لا توجد أية دولة في العالم أنشات نقابة للمؤثرين، وأن إيجاد مظلة أو رابطة تنظم العلاقات بينهم وتضع القواعد المناسبة لممارسة عملهم وهو شأن يتعلق بهم يمكنهم القيام به فيما بينهم مع الالتزام بنصوص الدستور والقانون.



وأعلن الوزير ضياء رشوان أن وزارة الدولة للإعلام تقوم بالإعداد لعقد الملتقي الأول لصناع المحتوي والمؤثرين المصريين بداية العام القادم لبحث سبل تحقيق الأولويات التي تعزز دورهم وأداءهم لدورهم.



وقد حضر اللقاء كلاً من :

- رﯾﮭﺎم ﻋﯾﺎد

- ﺳﺎﻣﺢ ﺳﻧد

- أﺣﻣد رأﻓت

- أﺣﻣد ﺳﻼﻣﺔ

- إيجيب كدة كدة

- أﺣﻣد الوكيل

- ﺣﻣدي ﻋﺎﺷور

- ﻧﮭﺎد أﺑو اﻟﻘﻣﺻﺎن

- إﺳﻼم ﻓوزي

- ﻣﺻطﻔﻰ ﻋﺎطف

- ﻋﺑد ﷲ ﻋﻧﺎن

- ﻓﺎرس ﻗطرﯾﺔ

- أﺣﻣد اﻟﺑرﻣﺎوي

- أﺣﻣد رﺷﺎد

- أﺣﻣد ﺳﻌودي

- احمد عماد

- أﺣﻣد ﻛﻣﺎل

- احمد نجاح

- إﺳراء ﻣﺻطﻔﻰ

- اﻟﻣﻧﺻﺎن

- أﻣﻧﯾﺔ ﻋوض

- أﻣﯾر ﯾوﺳف

- أﻣﯾﻧﺔ ﺷﻠﺑﺎﯾﺔ

- آﯾﺔ ﺷﻌﯾب

- بشوي عماد

- ﺗﺎﻣر إﻣﺎم

- ﺟرﺟس ﻓﻛري

- ﺣﺑﯾﺑﺔ اﻟﻧﺟﺎر

- ﺣﻣدي ﺳﻠﻣﺎن

- ﺧﺎﻟد ﻓرج

- داﻟﯾﺎ ﻏزﻻن

- راﻧﯾﺎ ﯾﺣﯾﻰ

- رﺣﯾﻣﺔ اﻟﺷرﯾف

- رﻧﺎ ﺑﺣﯾري

- زﯾﺎد ﻋﻠﻲ

- ﺳﻠﻣﻰ ﻋﺎدل

- ﺷﺎدي ﺷرﯾف

- ﺷرﯾف ﺑدﯾﻊ

- ﺷرﯾف ﻧور اﻟدﯾن

- ﺷﮭﺎب ﻣﺣﻣود

- ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن اﻟﺻﺎفي

- ﻋﺑد اﻟرﺣﻣن ﻣﺟدي

- ﻋﻠﻲ ﺧﺎﻟد

- ﻋﻠﻲ ﻋﺛﻣﺎن

- ﻋﻣر اﻟطوﯾل

- عمر حسام

- ﻋﻣر ﻏﺎﻟﻲ

- ﻓﺎطﻣﺔ أﺑو ﺣﺎﺗﻲ

- فرح شعبان

- ﻛرﯾم ﺣﻧﻔﻲ

- ﻛﯾرو ﻓوزي

- محمد البرماوي

- ﻣﺣﻣد اﻟﺟﺎﻟﻲ

- ﻣﺣﻣد أﻣﯾر

- ﻣﺣﻣد ﺑﺳﯾوﻧﻲ

- ﻣﺣﻣد ﺣﺎزم

- ﻣﺣﻣد ﺣﺳﺎم

- ﻣﺣﻣد ﺣﻣﺎده

- محمد سلطان

- ﻣﺣﻣد ﻋﺎﺻﻲ

- ﻣﺣﻣد ﻋﺑد اﻟﻘﺎدر

- ﻣﺣﻣد ﻋﻼء اﻟدﯾن

- ﻣﺣﻣد ﻏﻧﯾم

- ﻣﺣﻣد ھﺷﺎم

- ﻣﺣﻣود ﻋﻼم

- ﻣرﻗص ﻛوزﯾن

- ﻧورھﺎن ﻗﻧدﯾل

- ھﺎﻧﻲ ﻋزب

- هايدي عاصم

- ﯾﺎﺳﻣﯾن ﻋﺑﯾد