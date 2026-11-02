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الأهلي: إمام عاشور لا يعاني من مشكلات طبية أو إصابات واستبعاده بقرار عموتة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي: إمام عاشور لا يعاني من مشكلات طبية أو إصابات واستبعاده بقرار عموتة

امام عاشور
امام عاشور
رباب الهواري

أصدر النادي الأهلي بيانًا رسميًا كشف خلاله حقيقة موقف إمام عاشور، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، بعد تكرار غيابه عن المشاركة في المباريات الأخيرة، وما تردد بشأن معاناته من إصابة عضلية تسببت في ابتعاده عن المستطيل الأخضر.

وأكد الأهلي في بيانه أن إمام عاشور يشارك في التدريبات الجماعية للفريق بصورة منتظمة، ويلتزم بشكل كامل بالبرنامج التدريبي، مشددًا على أن اللاعب لا يعاني من أي إصابة في الوقت الحالي، وأن حالته البدنية لا تمنعه من المشاركة في المباريات.

وأوضح النادي أن استبعاد إمام عاشور من حسابات الجهاز الفني خلال المواجهات الماضية يرجع إلى أسباب فنية فقط، ولا يرتبط بأي مشكلات طبية أو إصابات عضلية، نافيًا بذلك الأنباء التي انتشرت مؤخرًا حول تعرض اللاعب لتليف في العضلة أو وجود إصابة تسببت في غيابه.

وأشار البيان إلى أن قرار مشاركة اللاعب أو استبعاده يخضع لرؤية المدير الفني الدنماركي الحسين عموتة، الذي يحدد اختياراته وفقًا لاحتياجات الفريق ومدى جاهزية العناصر المتاحة، إلى جانب تقييمه الفني لكل لاعب قبل المباريات.

إمام عاشور يغيب عن الأهلي للمباراة الثالثة على التوالي

وشهدت الفترة الأخيرة استمرار ابتعاد إمام عاشور عن المشاركة مع الأهلي، بعدما خرج من قائمة الفريق في ثلاث مباريات متتالية، بداية من مواجهة كيتارا الأوغندي، مرورًا بلقاء مودرن سبورت، وصولًا إلى مباراة المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة.

وأثار تكرار استبعاد اللاعب تساؤلات جماهير الأهلي بشأن أسباب غيابه، خاصة في ظل الأنباء التي تحدثت عن وجود أزمة بدنية أو تراجع في مستواه الفني.

وبهذا البيان، حسم الأهلي الجدل بشأن الحالة الطبية لإمام عاشور، مؤكدًا أن اللاعب سليم ولا يعاني من إصابة، وأن استمرار غيابه عن المباريات يرتبط بقرارات الجهاز الفني ورؤية عموتة الفنية، في انتظار تحديد موعد عودته للمشاركة خلال المواجهات المقبلة

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