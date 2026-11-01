تعليق ناري شوبير على مصرع لاعب البنك الأهلي السابق في مشاجرة بالإسماعيلية

نعى الإعلامي أحمد شوبير، إبراهيم بغدادي، لاعب البنك الأهلي السابق، الذي توفي إثر تعرضه لحادث اعتداء باستخدام سلاح أبيض، مؤكدًا أن الواقعة تعكس تصاعد مظاهر العنف في الشارع المصري خلال الفترة الأخيرة.

وقال أحمد شوبير، خلال تصريحاته عبر قناة النهار: «البقاء لله في وفاة إبراهيم بغدادي لاعب البنك الأهلي السابق، كان بيرش مياه قدام بيته، وفيه رذاذ مياه جه على طفلة، وحصلت خناقة، وحد مسك مطواة وحطها في قلبه، ثم توفى».

وأبدى شوبير استياءه من تفاصيل الواقعة، متسائلًا عن أسباب انتشار العنف في التعامل بين المواطنين، قائلًا: «إيه مساحة العنف دي اللي موجودة في الشارع المصري بقالنا فترة؟».

وأضاف أن وزارة الداخلية تقوم بدورها في مواجهة مثل هذه الوقائع، مشيرًا إلى أنه لا يمكن مطالبة الأجهزة الأمنية بتخصيص فرد شرطة في كل شارع أو أمام كل أسرة، حيث قال: «الداخلية بتعمل اللي عليها، ومش هتعيّن في كل شارع نباطشية، مش هيبقى فيه عسكري لكل أسرة».

واختتم شوبير حديثه بالتأكيد على خطورة تحول الخلافات والمشاحنات اليومية إلى اعتداءات دامية، في ظل الحاجة إلى الحد من مظاهر العنف وتعزيز ثقافة ضبط النفس والتعامل السلمي بين المواطنين.